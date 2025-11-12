Google обвиняют в использовании инструмента искусственного интеллекта Gemini для слежки за пользователями - СМИ
Компания Google столкнулась с иском из-за обвинений в использовании ИИ Gemini для незаконного отслеживания личных сообщений пользователей Gmail, чатов и видеоконференций. Иск утверждает, что Google тайно включила Gemini в эти приложения, собирая данные без согласия.
Компания Google обвиняется в судебном иске в использовании своего помощника Gemini на основе искусственного интеллекта для незаконного отслеживания личных сообщений пользователей Gmail, программ для обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Ранее пользователи Gmail, Chat и Meet имели возможность включить программу искусственного интеллекта Google. Но в октябре подразделение Alphabet Inc. "тайно" включило Gemini во всех этих приложениях, что позволило ему собирать личные данные "без ведома или согласия пользователей", говорится в иске, поданном поздно вечером во вторник в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния.
Хотя компания позволяет пользователям отключать Gemini, им необходимо зайти в настройки конфиденциальности Google, чтобы деактивировать инструмент искусственного интеллекта, говорится в коллективном иске. Если Google не сделает этот шаг, она будет использовать Gemini для "доступа и использования всей истории личных сообщений своих пользователей, включая буквально каждое отправленное и полученное электронное письмо и вложения в их учетных записях Gmail", говорится в иске.
В иске утверждается, что Google нарушает Закон штата Калифорния о вторжении в частную жизнь, принятый в 1967 году и запрещающий скрытое прослушивание телефонных разговоров и запись конфиденциальных сообщений без согласия всех участвующих сторон.
Google не отреагировала на запрос о комментариях вне рабочего времени.
Дело называется "Теле против Google LLC", 25-cv-09704, Окружной суд США, Северный округ Калифорнии (Сан-Хосе).