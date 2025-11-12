$42.010.06
15:53
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Google обвиняют в использовании инструмента искусственного интеллекта Gemini для слежки за пользователями - СМИ

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Компания Google столкнулась с иском из-за обвинений в использовании ИИ Gemini для незаконного отслеживания личных сообщений пользователей Gmail, чатов и видеоконференций. Иск утверждает, что Google тайно включила Gemini в эти приложения, собирая данные без согласия.

Google обвиняют в использовании инструмента искусственного интеллекта Gemini для слежки за пользователями - СМИ

Компания Google обвиняется в судебном иске в использовании своего помощника Gemini на основе искусственного интеллекта для незаконного отслеживания личных сообщений пользователей Gmail, программ для обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ранее пользователи Gmail, Chat и Meet имели возможность включить программу искусственного интеллекта Google. Но в октябре подразделение Alphabet Inc. "тайно" включило Gemini во всех этих приложениях, что позволило ему собирать личные данные "без ведома или согласия пользователей", говорится в иске, поданном поздно вечером во вторник в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния.

Google готовит спутники, которые будут обрабатывать данные ИИ в космосе06.11.25, 07:18 • 3985 просмотров

Хотя компания позволяет пользователям отключать Gemini, им необходимо зайти в настройки конфиденциальности Google, чтобы деактивировать инструмент искусственного интеллекта, говорится в коллективном иске. Если Google не сделает этот шаг, она будет использовать Gemini для "доступа и использования всей истории личных сообщений своих пользователей, включая буквально каждое отправленное и полученное электронное письмо и вложения в их учетных записях Gmail", говорится в иске.

Google инвестирует 5,5 млрд евро в немецкие центры обработки данных11.11.25, 19:23 • 3284 просмотра

В иске утверждается, что Google нарушает Закон штата Калифорния о вторжении в частную жизнь, принятый в 1967 году и запрещающий скрытое прослушивание телефонных разговоров и запись конфиденциальных сообщений без согласия всех участвующих сторон.

Google продемонстрировал прорыв в квантовых вычислениях на чипе Willow - Bloomberg22.10.25, 21:57 • 3886 просмотров

Google не отреагировала на запрос о комментариях вне рабочего времени.

Дело называется "Теле против Google LLC", 25-cv-09704, Окружной суд США, Северный округ Калифорнии (Сан-Хосе).

Антонина Туманова

