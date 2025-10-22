$41.740.01
Google продемонстрировал прорыв в квантовых вычислениях на чипе Willow - Bloomberg

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Компания Google запустила на квантовом чипе Willow алгоритм, который превзошел суперкомпьютеры в 13 тысяч раз. Это открывает путь для полезных применений квантовой технологии в течение пяти лет.

Google продемонстрировал прорыв в квантовых вычислениях на чипе Willow - Bloomberg

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., запустила на своем квантовом вычислительном чипе "Willow" алгоритм, который можно повторить на подобных платформах и превзойти классические суперкомпьютеры. Этот прорыв открывает путь для полезных применений квантовой технологии в течение пяти лет, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Алгоритм "Квантовые эхо", подробно описанный в статье, опубликованной в среду в научном журнале Nature, является верифицированным, то есть его можно повторить на другом квантовом компьютере. Он также работал в 13 тысяч раз быстрее, чем это возможно на лучшем суперкомпьютере мира, сообщила Google. В целом, эти достижения указывают на широкий спектр потенциальных применений в медицине и материаловедении, заявила Google.

Ключевым моментом в верифицируемости является то, что это огромный шаг на пути к реальному применению. Достигая этого результата, мы действительно подталкиваем себя к поиску мейнстрима

- сказал Том О'Брайен, научный сотрудник Google Quantum AI, который руководил завершением этой работы.

Акции Alphabet выросли на целых 2,4% в среду на нью-йоркских торгах. Этот прорыв приближает Google на шаг к использованию вычислительной мощности, которую обещают квантовые вычисления, к которым также стремятся конкуренты Microsoft Corp., International Business Machines Corp. и многочисленные стартапы. Это происходит после объявления Google в декабре о том, что Willow решила проблему за пять минут, на которую суперкомпьютеру понадобилось бы 10 септиллионов лет.

Квантовые компьютеры используют крошечные схемы для выполнения вычислений, как это делают традиционные компьютеры, но они выполняют эти вычисления параллельно, а не последовательно, что делает их намного быстрее. Хотя фирмы хвастались созданием квантовых платформ, которые превосходят классические компьютеры, их задача заключалась в том, чтобы найти полезное применение.

Google Cloud запускает ИИ Gemini Enterprise – ответ Microsoft и OpenAI в борьбе за рабочее место будущего09.10.25, 15:55 • 2289 просмотров

Компьютерный ученый Скотт Ааронсон, который не участвовал в исследовании, написал в электронном письме, что он "в восторге" от прогресса Google в превосходстве суперкомпьютеров таким образом, что его можно было бы эффективно повторить, и таким образом доказать, на втором квантовом компьютере, что было "одной из самых больших проблем в этой области в течение последних нескольких лет". Тем не менее, он предупредил, что впереди еще много работы.

Дойти от этого до чего-то коммерчески полезного и/или до масштабируемой отказоустойчивости (которая не использовалась для этой демонстрации) будет дополнительными большими вызовами

- написал Ааронсон, который занимает должность заведующего кафедрой информатики Schlumberger Centennial в Техасском университете в Остине.

Одним из применений алгоритма является изучение молекулярных структур путем вычисления расстояний между атомами, показали ученые во второй совместной статье, которая еще не прошла рецензирование. Метод может быть применен к разработке лекарств и материаловедению, включая разработку аккумуляторов, хотя для этого понадобится квантовый компьютер, который в 10 000 раз больше современных рабочих машин, подсчитали ученые Google.

Команда Google, в состав которой входит лауреат Нобелевской премии по физике 2025 года Мишель Х. Деворе, заявила, что планирует продолжать двигаться к реальным применениям, масштабируя и повышая точность своих машин.

Дополнение

Акции Alphabet Inc., владельца Google, упали на 100 миллиардов долларов рыночной капитализации после анонса браузера Atlas от OpenAI. Atlas - это веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Он был создан на основе ChatGPT, который уже работает на компьютерах Apple.

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
