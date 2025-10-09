Google Cloud запускает ИИ Gemini Enterprise – ответ Microsoft и OpenAI в борьбе за рабочее место будущего
Киев • УНН
Облачное подразделение Google представило Gemini Enterprise, новую платформу ИИ для автоматизации офисных процессов, которая будет стоить 30 долларов в месяц за пользователя. Это прямая конкуренция с Microsoft Copilot и ChatGPT Enterprise, направленная на демократизацию доступа к искусственному интеллекту.
Облачное подразделение Google представило новую платформу искусственного интеллекта Gemini Enterprise, направленную на автоматизацию офисных процессов и создание контента. Таким образом компания вступает в прямую конкуренцию с Microsoft Copilot и ChatGPT Enterprise. Об этом сообщает Вloomberg, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Alphabet Inc., платформа призвана сделать ИИ инструментом повседневного пользования для обычных работников различных отраслей. Стоимость пользования составит 30 долларов в месяц за одного пользователя.
Gemini Enterprise предоставляет сотрудникам единую входную дверь, через которую они могут общаться со всеми корпоративными данными, искать информацию и использовать агентов для выполнения различных задач от их имени
– заявил CEO Google Cloud Томас Куриан.
По его словам, компания стремится "демократизировать доступ к искусственному интеллекту".
Gemini Enterprise объединяет ключевые ИИ-разработки Google – модели Gemini, внутренних и сторонних агентов, а также генеративные технологии – в одну интегрированную систему. Платформа сможет работать с данными различных бизнес-приложений, в частности Salesforce и SAP, что позволяет любому сотруднику запускать сложные процессы без необходимости в программировании.
Чит. Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана.
Во время демонстрации старший директор Google Cloud Марьям Голами показала, как маркетолог с помощью "Агента кампаний" создает промоакцию к Хэллоуину – от исследования тенденций до оформления заказа и публикации в соцсетях.
Google подчеркивает, что Gemini Enterprise станет глобально доступной во всех странах, где работает Google Cloud, и уже на старте будет поддерживать более десяти языков. Компания видит в этом шаге не просто запуск нового продукта, а подтверждение своей роли одного из главных игроков в будущем корпоративного искусственного интеллекта.
Чит. Google открыл бесплатный доступ к ИИ-сервисам для украинских студентов: кто и как сможет пользоваться.