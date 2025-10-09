Google Cloud запускает ИИ Gemini Enterprise – ответ Microsoft и OpenAI в борьбе за рабочее место будущего

Облачное подразделение Google представило новую платформу искусственного интеллекта Gemini Enterprise, направленную на автоматизацию офисных процессов и создание контента. Таким образом компания вступает в прямую конкуренцию с Microsoft Copilot и ChatGPT Enterprise. Об этом сообщает Вloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Alphabet Inc., платформа призвана сделать ИИ инструментом повседневного пользования для обычных работников различных отраслей. Стоимость пользования составит 30 долларов в месяц за одного пользователя.

Gemini Enterprise предоставляет сотрудникам единую входную дверь, через которую они могут общаться со всеми корпоративными данными, искать информацию и использовать агентов для выполнения различных задач от их имени

– заявил CEO Google Cloud Томас Куриан.

По его словам, компания стремится "демократизировать доступ к искусственному интеллекту".

Gemini Enterprise объединяет ключевые ИИ-разработки Google – модели Gemini, внутренних и сторонних агентов, а также генеративные технологии – в одну интегрированную систему. Платформа сможет работать с данными различных бизнес-приложений, в частности Salesforce и SAP, что позволяет любому сотруднику запускать сложные процессы без необходимости в программировании.

Чит. Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана.

Во время демонстрации старший директор Google Cloud Марьям Голами показала, как маркетолог с помощью "Агента кампаний" создает промоакцию к Хэллоуину – от исследования тенденций до оформления заказа и публикации в соцсетях.

Google подчеркивает, что Gemini Enterprise станет глобально доступной во всех странах, где работает Google Cloud, и уже на старте будет поддерживать более десяти языков. Компания видит в этом шаге не просто запуск нового продукта, а подтверждение своей роли одного из главных игроков в будущем корпоративного искусственного интеллекта.

Чит. Google открыл бесплатный доступ к ИИ-сервисам для украинских студентов: кто и как сможет пользоваться.