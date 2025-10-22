Google втратила 100 млрд доларів після анонсу браузера Atlas від OpenAI
Акції Alphabet Inc., власника Google, впали на 100 мільярдів доларів ринкової капіталізації після анонсу браузера Atlas від OpenAI. Atlas - це веб-браузер на базі штучного інтелекту, створений на основі ChatGPT, який вже працює на комп'ютерах Apple.
Компанія Google втратила 100 млрд доларів після анонсу браузера від OpenAI під назвою Atlas. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.com.au.
Деталі
Акції Alphabet Inc, яка володіє Google, піднялися і впали після відкриття ринків, але значно знизилися майже через дві години після анонсу браузера від OpenAI в соцмережах.
Спочатку акції коштували 252,68 долара, але за 15 хвилин впали до 246,15 долара. Це є найнижчим показником за день, або еквівалентно близько 100 мільярдам доларів ринкової капіталізації.
Додатково
Голова Open AI Сем Альтман заявив, що Atlas - це веб-браузер на базі штучного інтелекту, створений на основі ChatGPT, який набув шаленої популярності і налічує близько 700 мільйонів користувачів по всьому світу.
За його допомогою можна шукати будь-яку інформацію, писати тексти, робити саммарі, а також заповнювати ваші таблиці в режимі агента. Головний принцип даного браузера: одне питання - одна відповідь.
Наразі Atlas вже працює на комп'ютерах з операційною системою Apple безкоштовно, але режим агента буде доступний тільки для користувачів платних версій ChatGPT Plus або Pro.
Нагадаємо
