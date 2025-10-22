$41.740.01
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16308 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18761 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29146 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41868 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 41998 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34165 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31549 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32616 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63593 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
Google втратила 100 млрд доларів після анонсу браузера Atlas від OpenAI

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Акції Alphabet Inc., власника Google, впали на 100 мільярдів доларів ринкової капіталізації після анонсу браузера Atlas від OpenAI. Atlas - це веб-браузер на базі штучного інтелекту, створений на основі ChatGPT, який вже працює на комп'ютерах Apple.

Google втратила 100 млрд доларів після анонсу браузера Atlas від OpenAI

Компанія Google втратила 100 млрд доларів після анонсу браузера від OpenAI під назвою Atlas. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.com.au.

Деталі

Акції Alphabet Inc, яка володіє Google, піднялися і впали після відкриття ринків, але значно знизилися майже через дві години після анонсу браузера від OpenAI в соцмережах.

Спочатку акції коштували 252,68 долара, але за 15 хвилин впали до 246,15 долара. Це є найнижчим показником за день, або еквівалентно близько 100 мільярдам доларів ринкової капіталізації.

Додатково

Голова Open AI Сем Альтман заявив, що Atlas - це веб-браузер на базі штучного інтелекту, створений на основі ChatGPT, який набув шаленої популярності і налічує близько 700 мільйонів користувачів по всьому світу.

За його допомогою можна шукати будь-яку інформацію, писати тексти, робити саммарі, а також заповнювати ваші таблиці в режимі агента. Головний принцип даного браузера: одне питання - одна відповідь.

Наразі Atlas вже працює на комп'ютерах з операційною системою Apple безкоштовно, але режим агента буде доступний тільки для користувачів платних версій ChatGPT Plus або Pro.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що впродовж 9 місяців поточного року міжнародні компанії в Україні сплатили 10,6 млрд грн "податку на Google".

Євген Устименко

