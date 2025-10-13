Міжнародні компанії цього року сплатили 10,6 млрд грн "податку на Google"
За дев'ять місяців поточного року міжнародні компанії-нерезиденти сплатили 10,6 млрд грн «податку на Google». Це на 2,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, а кількість платників зросла на 13.
Міжнародні компанії в Україні за 9 місяців вже сплатили 10,6 млрд грн "податку на Google", повідомили у Державній податковій службі у понеділок, пише УНН.
Деталі
"За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого "податку на Google"", - повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.
"Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань", – додала вона.
Найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.
Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.
Доповнення
У ДПС зазначили, що обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 000 000 гривень.