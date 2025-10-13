$41.600.10
48.110.10
ukenru
09:37
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
Ексклюзив
08:59
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Міжнародні компанії цього року сплатили 10,6 млрд грн "податку на Google"

Київ • УНН

 894 перегляди

За дев'ять місяців поточного року міжнародні компанії-нерезиденти сплатили 10,6 млрд грн «податку на Google». Це на 2,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, а кількість платників зросла на 13.

Міжнародні компанії цього року сплатили 10,6 млрд грн "податку на Google"

Міжнародні компанії в Україні за 9 місяців вже сплатили 10,6 млрд грн  "податку на Google", повідомили у Державній податковій службі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За дев’ять місяців цього року  міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого "податку на Google"", - повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань", – додала вона.

Найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Доповнення

У ДПС зазначили, що обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 000 000 гривень.

Юлія Шрамко

Економіка
Державна податкова служба України
OpenAI
Україна
Apple
Netflix
Google