Международные компании в этом году уплатили 10,6 млрд грн "налога на Google"
Киев • УНН
За девять месяцев текущего года международные компании-нерезиденты уплатили 10,6 млрд грн «налога на Google». Это на 2,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, а количество плательщиков выросло на 13.
Международные компании в Украине за 9 месяцев уже уплатили 10,6 млрд грн "налога на Google", сообщили в Государственной налоговой службе в понедельник, пишет УНН.
Детали
"За девять месяцев этого года международные компании – нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили 10,6 млрд грн так называемого "налога на Google"", - сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.
"Фиксируем положительную динамику по сравнению с соответствующим периодом 2024 года: на 13 человек увеличилось количество зарегистрированных плательщиков, на 2,5 млрд грн возросла сумма налоговых обязательств", – добавила она.
Крупнейшие плательщики этого года: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и т.д.
В целом, с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди лиц – нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.
Дополнение
В ГНС отметили, что обязанность регистрации возникает, если в течение последних 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 000 000 гривен.