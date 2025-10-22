Google потеряла 100 млрд долларов после анонса браузера Atlas от OpenAI
Киев • УНН
Акции Alphabet Inc., владельца Google, упали на 100 миллиардов долларов рыночной капитализации после анонса браузера Atlas от OpenAI. Atlas - это веб-браузер на базе искусственного интеллекта, созданный на основе ChatGPT, который уже работает на компьютерах Apple.
Компания Google потеряла 100 млрд долларов после анонса браузера от OpenAI под названием Atlas. Об этом сообщает УНН со ссылкой на news.com.au.
Детали
Акции Alphabet Inc, владеющей Google, поднялись и упали после открытия рынков, но значительно снизились почти через два часа после анонса браузера от OpenAI в соцсетях.
Изначально акции стоили 252,68 доллара, но за 15 минут упали до 246,15 доллара. Это самый низкий показатель за день, или эквивалентно около 100 миллиардам долларов рыночной капитализации.
Дополнительно
Глава Open AI Сэм Альтман заявил, что Atlas — это веб-браузер на базе искусственного интеллекта, созданный на основе ChatGPT, который приобрел бешеную популярность и насчитывает около 700 миллионов пользователей по всему миру.
С его помощью можно искать любую информацию, писать тексты, делать саммари, а также заполнять ваши таблицы в режиме агента. Главный принцип данного браузера: один вопрос - один ответ.
Сейчас Atlas уже работает на компьютерах с операционной системой Apple бесплатно, но режим агента будет доступен только для пользователей платных версий ChatGPT Plus или Pro.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в течение 9 месяцев текущего года международные компании в Украине уплатили 10,6 млрд грн "налога на Google".