16:14
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
публикации
Эксклюзивы
Google инвестирует 5,5 млрд евро в немецкие центры обработки данных

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Google планирует инвестировать 5,5 миллиарда евро в развитие вычислительных ресурсов и операций в Германии в течение следующих четырех лет. Инвестиции охватывают два центра обработки данных во Франкфуртском регионе, что является частью постоянных обязательств компании перед Европой.

Google инвестирует 5,5 млрд евро в немецкие центры обработки данных

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., планирует инвестировать 5,5 миллиарда евро в развитие вычислительных ресурсов и операций в Германии в течение следующих четырех лет, сообщила компания на мероприятии с федеральными министрами в Берлине. Об этом информирует Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Инвестиции охватывают два центра обработки данных во Франкфуртском регионе, хотя Google не уточнил их размеры. В своем заявлении компания назвала это "частью постоянных обязательств перед Европой".

Гигантов соцсетей будут судить по обвинениям в создании зависимости среди молодежи – Bloomberg06.11.25, 21:47 • 3509 просмотров

Европейские страны активно стимулируют развитие центров обработки данных, чтобы не отставать в технологиях и искусственном интеллекте. На прошлой неделе Nvidia и Deutsche Telekom объявили о центре обработки данных в Мюнхене стоимостью 1 млрд евро, а Microsoft планирует потратить 10 млрд долларов на аналогичный проект в Португалии.

Годами Google приходилось отбивать жалобы и регуляторные действия по конфиденциальности, антимонопольному законодательству и авторским правам в Европе, что не помешало компании увеличивать инвестиции в регион.

Google готовит спутники, которые будут обрабатывать данные ИИ в космосе06.11.25, 07:18 • 3956 просмотров

Степан Гафтко

