Google инвестирует 5,5 млрд евро в немецкие центры обработки данных
Google планирует инвестировать 5,5 миллиарда евро в развитие вычислительных ресурсов и операций в Германии в течение следующих четырех лет. Инвестиции охватывают два центра обработки данных во Франкфуртском регионе, что является частью постоянных обязательств компании перед Европой.
Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., планирует инвестировать 5,5 миллиарда евро в развитие вычислительных ресурсов и операций в Германии в течение следующих четырех лет, сообщила компания на мероприятии с федеральными министрами в Берлине. Об этом информирует Bloomberg, пишет УНН.
Инвестиции охватывают два центра обработки данных во Франкфуртском регионе, хотя Google не уточнил их размеры. В своем заявлении компания назвала это "частью постоянных обязательств перед Европой".
Европейские страны активно стимулируют развитие центров обработки данных, чтобы не отставать в технологиях и искусственном интеллекте. На прошлой неделе Nvidia и Deutsche Telekom объявили о центре обработки данных в Мюнхене стоимостью 1 млрд евро, а Microsoft планирует потратить 10 млрд долларов на аналогичный проект в Португалии.
Годами Google приходилось отбивать жалобы и регуляторные действия по конфиденциальности, антимонопольному законодательству и авторским правам в Европе, что не помешало компании увеличивать инвестиции в регион.
