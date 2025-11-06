Гигантов соцсетей будут судить по обвинениям в создании зависимости среди молодежи – Bloomberg
Киев • УНН
Meta, ByteDance, Alphabet и Snap обвиняются в сознательном создании зависимости у подростков. Решение суда Лос-Анджелеса позволило перейти к рассмотрению дел, что может иметь историческое значение для индустрии.
Представители Meta, ByteDance, Alphabet и Snap предстанут перед судом по искам, обвиняющим их в сознательном проектировании соцсетей таким образом, чтобы вызывать зависимость у подростков. Решение судьи Верховного суда Лос-Анджелеса открыло путь к первым слушаниям по делу, которое может иметь историческое значение для всей индустрии. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Судья Кэролин Б. Куль постановила, что дела против Instagram, Facebook, TikTok, YouTube и Snapchat могут перейти к рассмотрению присяжными, отклонив попытки компаний избежать судебного процесса. Хотя часть обвинений в халатности была снята, ключевые обвинения остаются в силе.
Первые три процесса должны начаться в январе – пользователи впервые будут свидетельствовать о зависимости, депрессии, тревоге и других последствиях чрезмерного пользования соцсетями. Если истцы победят, компаниям может грозить выплата миллиардов долларов компенсаций и изменение политик, регулирующих использование платформ детьми.
В компаниях обвинения отвергают.
Эти иски фундаментально неправильно понимают, как работает YouTube, и обвинения просто не соответствуют действительности
Он добавил, что платформа имеет встроенные защитные механизмы для контроля со стороны семей.
Адвокаты Snap также подчеркнули, что: "Snapchat был разработан иначе, чем традиционные социальные сети; он открывается камере, позволяя пользователям Snapchat общаться с семьей и друзьями в среде, которая отдает приоритет их безопасности и конфиденциальности".
Судебный процесс станет первым масштабным испытанием юридической ответственности соцсетей за влияние их алгоритмов на психическое здоровье молодежи.
