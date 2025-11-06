Гигантов соцсетей будут судить по обвинениям в создании зависимости среди молодежи – Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 28424 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 40075 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 26738 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 26922 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 52878 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 35297 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38273 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50210 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39106 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32860 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 28426 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 21866 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 31282 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 33158 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 52883 просмотра
Техника
Социальная сеть
Instagram
Facebook
ТикТок

Гигантов соцсетей будут судить по обвинениям в создании зависимости среди молодежи – Bloomberg

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Meta, ByteDance, Alphabet и Snap обвиняются в сознательном создании зависимости у подростков. Решение суда Лос-Анджелеса позволило перейти к рассмотрению дел, что может иметь историческое значение для индустрии.

Гигантов соцсетей будут судить по обвинениям в создании зависимости среди молодежи – Bloomberg

Представители Meta, ByteDance, Alphabet и Snap предстанут перед судом по искам, обвиняющим их в сознательном проектировании соцсетей таким образом, чтобы вызывать зависимость у подростков. Решение судьи Верховного суда Лос-Анджелеса открыло путь к первым слушаниям по делу, которое может иметь историческое значение для всей индустрии. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судья Кэролин Б. Куль постановила, что дела против Instagram, Facebook, TikTok, YouTube и Snapchat могут перейти к рассмотрению присяжными, отклонив попытки компаний избежать судебного процесса. Хотя часть обвинений в халатности была снята, ключевые обвинения остаются в силе.

Спецслужбы рф используют Telegram для вербовки исполнителей диверсий в Европе - ЦПД30.10.25, 09:16 • 2775 просмотров

Первые три процесса должны начаться в январе – пользователи впервые будут свидетельствовать о зависимости, депрессии, тревоге и других последствиях чрезмерного пользования соцсетями. Если истцы победят, компаниям может грозить выплата миллиардов долларов компенсаций и изменение политик, регулирующих использование платформ детьми.

В компаниях обвинения отвергают.

Эти иски фундаментально неправильно понимают, как работает YouTube, и обвинения просто не соответствуют действительности 

– заявил представитель Google Хосе Кастанеда.

Он добавил, что платформа имеет встроенные защитные механизмы для контроля со стороны семей.

Адвокаты Snap также подчеркнули, что: "Snapchat был разработан иначе, чем традиционные социальные сети; он открывается камере, позволяя пользователям Snapchat общаться с семьей и друзьями в среде, которая отдает приоритет их безопасности и конфиденциальности".

Судебный процесс станет первым масштабным испытанием юридической ответственности соцсетей за влияние их алгоритмов на психическое здоровье молодежи.

Meta обвиняют в незаконной загрузке порно для обучения ИИ, но компания Цукерберга отрицает это04.11.25, 10:41 • 6125 просмотров

Степан Гафтко

