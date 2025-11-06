Гігантів соцмереж судитимуть за звинуваченнями у створенні залежності серед молоді – Bloomberg

Представники Meta, ByteDance, Alphabet та Snap постануть перед судом за позовами, які звинувачують їх у свідомому проєктуванні соцмереж так, щоб викликати залежність у підлітків. Рішення судді Верховного суду Лос-Анджелеса відкрило шлях до перших слухань у справі, що може мати історичне значення для всієї індустрії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Суддя Керолін Б. Куль постановила, що справи проти Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та Snapchat можуть перейти до розгляду присяжними, відхиливши спроби компаній уникнути судового процесу. Хоча частину звинувачень у недбалості було знято, ключові обвинувачення залишаються чинними.

Перші три процеси мають розпочатися у січні – користувачі вперше свідчитимуть про залежність, депресію, тривогу та інші наслідки надмірного користування соцмережами. Якщо позивачі переможуть, компаніям може загрожувати виплата мільярдів доларів компенсацій і зміна політик, що регулюють використання платформ дітьми.

У компаніях звинувачення відкидають.

Ці позови фундаментально неправильно розуміють, як працює YouTube, і звинувачення просто не відповідають дійсності – заявив речник Google Хосе Кастанеда.

Він додав, що платформа має вбудовані захисні механізми для контролю з боку сімей.

Адвокати Snap також наголосили, що: "Snapchat був розроблений інакше, ніж традиційні соціальні мережі; він відкривається камері, дозволяючи користувачам Snapchat спілкуватися з родиною та друзями в середовищі, яке надає пріоритет їхній безпеці та конфіденційності".

Судовий процес стане першим масштабним випробуванням юридичної відповідальності соцмереж за вплив їхніх алгоритмів на психічне здоров’я молоді.

