Гігантів соцмереж судитимуть за звинуваченнями у створенні залежності серед молоді – Bloomberg

ukenru
19:30 • 2162 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30212 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 41672 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 27707 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 27806 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53867 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 35540 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38465 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50277 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 39156 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32251 перегляди
Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людинуPhoto6 листопада, 12:38 • 3514 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22870 перегляди
Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT6 листопада, 13:16 • 8004 перегляди
Вибух в офісі Івано-Франківська: двоє людей отримали поранення, 40 евакуювали - ДСНСPhotoVideo6 листопада, 14:27 • 5454 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30212 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22875 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32257 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 33629 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нікушор Дан
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 27471 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 27808 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 29597 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 45881 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 49879 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Facebook
TikTok

Гігантів соцмереж судитимуть за звинуваченнями у створенні залежності серед молоді – Bloomberg

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Meta, ByteDance, Alphabet та Snap звинувачуються у свідомому створенні залежності у підлітків. Рішення суду Лос-Анджелеса дозволило перейти до розгляду справ, що може мати історичне значення для індустрії.

Гігантів соцмереж судитимуть за звинуваченнями у створенні залежності серед молоді – Bloomberg

Представники Meta, ByteDance, Alphabet та Snap постануть перед судом за позовами, які звинувачують їх у свідомому проєктуванні соцмереж так, щоб викликати залежність у підлітків. Рішення судді Верховного суду Лос-Анджелеса відкрило шлях до перших слухань у справі, що може мати історичне значення для всієї індустрії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Суддя Керолін Б. Куль постановила, що справи проти Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та Snapchat можуть перейти до розгляду присяжними, відхиливши спроби компаній уникнути судового процесу. Хоча частину звинувачень у недбалості було знято, ключові обвинувачення залишаються чинними.

Спецслужби рф використовують Telegram для вербування виконавців диверсій у Європі - ЦПД30.10.25, 09:16 • 2775 переглядiв

Перші три процеси мають розпочатися у січні – користувачі вперше свідчитимуть про залежність, депресію, тривогу та інші наслідки надмірного користування соцмережами. Якщо позивачі переможуть, компаніям може загрожувати виплата мільярдів доларів компенсацій і зміна політик, що регулюють використання платформ дітьми.

У компаніях звинувачення відкидають.

Ці позови фундаментально неправильно розуміють, як працює YouTube, і звинувачення просто не відповідають дійсності 

– заявив речник Google Хосе Кастанеда.

Він додав, що платформа має вбудовані захисні механізми для контролю з боку сімей.

Адвокати Snap також наголосили, що: "Snapchat був розроблений інакше, ніж традиційні соціальні мережі; він відкривається камері, дозволяючи користувачам Snapchat спілкуватися з родиною та друзями в середовищі, яке надає пріоритет їхній безпеці та конфіденційності".

Судовий процес стане першим масштабним випробуванням юридичної відповідальності соцмереж за вплив їхніх алгоритмів на психічне здоров’я молоді.

Meta звинувачують у незаконному завантаженні порно для навчання ШІ, але компанія Цукерберга заперечує 04.11.25, 10:41 • 6144 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Соціальна мережа
ByteDance
Alphabet
TikTok
Bloomberg
Лос-Анджелес
YouTube
Facebook
Instagram
Google