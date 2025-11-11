$41.960.02
Google інвестує 5,5 млрд євро у німецькі центри обробки даних

Київ • УНН

 • 2360 перегляди

Google планує інвестувати 5,5 мільярда євро у розвиток обчислювальних ресурсів та операцій у Німеччині протягом наступних чотирьох років. Інвестиції охоплюють два центри обробки даних у Франкфуртському регіоні, що є частиною постійних зобов'язань компанії перед Європою.

Google інвестує 5,5 млрд євро у німецькі центри обробки даних

Компанія Google, що належить Alphabet Inc., планує інвестувати 5,5 мільярда євро у розвиток обчислювальних ресурсів та операцій у Німеччині протягом наступних чотирьох років, повідомила компанія на заході з федеральними міністрами у Берліні. Про це інформує Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестиції охоплюють два центри обробки даних у Франкфуртському регіоні, хоча Google не уточнив їхні розміри. У своїй заяві компанія назвала це "частиною постійних зобов’язань перед Європою".

Гігантів соцмереж судитимуть за звинуваченнями у створенні залежності серед молоді – Bloomberg06.11.25, 21:47 • 3518 переглядiв

Європейські країни активно стимулюють розвиток центрів обробки даних, аби не відставати у технологіях та штучному інтелекті. Минулого тижня Nvidia та Deutsche Telekom оголосили про центр обробки даних у Мюнхені вартістю 1 млрд євро, а Microsoft планує витратити 10 млрд доларів на аналогічний проєкт у Португалії.

Роками Google доводилося відбивати скарги та регуляторні дії щодо конфіденційності, антимонопольного законодавства та авторських прав у Європі, що не завадило компанії збільшувати інвестиції у регіон.

Google готує супутники, які оброблятимуть дані ШІ в космосі06.11.25, 07:18 • 3971 перегляд

Степан Гафтко

