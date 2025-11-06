ukenru
5 листопада, 21:56 • 14441 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 24496 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 20821 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 24579 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 23994 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 33926 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 37015 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23072 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23035 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 36171 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Google готує супутники, які оброблятимуть дані ШІ в космосі

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Google розробляє проєкт Suncatcher для виведення на орбіту супутників на сонячній енергії, що живитимуть системи штучного інтелекту. Перша місія з двома прототипами запланована до початку 2027 року.

Компанія Google оголосила про розробку проєкту Suncatcher, у межах якого планує вивести на орбіту супутники, що працюватимуть на сонячній енергії та забезпечуватимуть живлення систем штучного інтелекту. Про це йдеться в офіційному блозі Google.  

Деталі

За розрахунками компанії, такі космічні установки зможуть генерувати електроенергію у вісім разів ефективніше, ніж аналогічні наземні системи. Це може зробити космос найоптимальнішим середовищем для розміщення потужних обчислювальних систем ШІ.

Перша експериментальна місія з двома супутниками-прототипами запланована спільно з компанією Planet і має відбутися до початку 2027 року.

YouTube використовуватиме ШІ для покращення різкості відео з низькою роздільною здатністю - Bloomberg29.10.25, 21:16 • 3228 переглядiв

Старший директор з розвитку ШІ Тревіс Білз наголосив, що Suncatcher — це продовження традиції Google реалізовувати сміливі інженерні ідеї, які спершу здаються майже нереальними. За його словами, компанія вже мала подібний досвід із розробкою квантового комп’ютера та автономних автомобілів.

Google продемонстрував прорив у квантових обчисленнях на чіпі Willow - Bloomberg22.10.25, 20:57 • 3784 перегляди

Водночас у Google визнають, що проєкт стикається з низкою серйозних викликів - зокрема, необхідністю досягти продуктивності, порівняної з наземними дата-центрами, і захистити обладнання від космічної радіації. Хоча створення космічних дата-центрів нині обходиться дорого, у компанії прогнозують, що до середини 2030-х років їхня вартість може зрівнятися з утриманням наземних.

Держстат запустив новий цифровий портал зі ШІ-асистентом StatGPT для швидкого пошуку даних06.11.25, 02:11 • 1598 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Google