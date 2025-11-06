Google готує супутники, які оброблятимуть дані ШІ в космосі

Компанія Google оголосила про розробку проєкту Suncatcher, у межах якого планує вивести на орбіту супутники, що працюватимуть на сонячній енергії та забезпечуватимуть живлення систем штучного інтелекту. Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Деталі

За розрахунками компанії, такі космічні установки зможуть генерувати електроенергію у вісім разів ефективніше, ніж аналогічні наземні системи. Це може зробити космос найоптимальнішим середовищем для розміщення потужних обчислювальних систем ШІ.

Перша експериментальна місія з двома супутниками-прототипами запланована спільно з компанією Planet і має відбутися до початку 2027 року.

YouTube використовуватиме ШІ для покращення різкості відео з низькою роздільною здатністю - Bloomberg

Старший директор з розвитку ШІ Тревіс Білз наголосив, що Suncatcher — це продовження традиції Google реалізовувати сміливі інженерні ідеї, які спершу здаються майже нереальними. За його словами, компанія вже мала подібний досвід із розробкою квантового комп’ютера та автономних автомобілів.

Google продемонстрував прорив у квантових обчисленнях на чіпі Willow - Bloomberg

Водночас у Google визнають, що проєкт стикається з низкою серйозних викликів - зокрема, необхідністю досягти продуктивності, порівняної з наземними дата-центрами, і захистити обладнання від космічної радіації. Хоча створення космічних дата-центрів нині обходиться дорого, у компанії прогнозують, що до середини 2030-х років їхня вартість може зрівнятися з утриманням наземних.

Держстат запустив новий цифровий портал зі ШІ-асистентом StatGPT для швидкого пошуку даних