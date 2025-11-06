Держстат запустив новий цифровий портал зі ШІ-асистентом StatGPT для швидкого пошуку даних

Державна служба статистики представила новий цифровий портал із вбудованим ШІ-асистентом StatGPT. Так влада, бізнес, аналітики та журналісти швидше знаходитимуть потрібні дані - без складної термінології та багатогодинного пошуку в таблицях. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що тепер можна просто запитати ШІ-асистента українською або англійською - і за секунди отримати потрібну інформацію.

Також на порталі:

Банк даних з гнучким фільтруванням показників

Можливість завантажувати набори в Excel, CSV та інших форматах

Інтерактивні дашборди та динамічні таблиці

API для автоматичного отримання даних в реальному часі

StatGPT працює з даними у міжнародному стандарті SDMX — його також використовують Євростат, ОЕСР, Світовий банк і МВФ. Україна впроваджує світові практики, які прискорять інтеграцію у глобальну екосистему статистики - йдеться у дописі.

Презентацію провели разом з командою Держстату за участі понад 200 гостей - стейкхолдерів, користувачів, респондентів та лідерів думок.

Ми повністю підтримуємо цифрову трансформацію української статистики та розвиток інновацій у сфері даних, зокрема запуск нового порталу й упровадження технологій штучного інтелекту. Європейська статистична спільнота й Україна вчаться одне в одного, і цей обмін досвідом збагачує нас усіх. Новий портал зробить Україну більш видимою та зрозумілою для Європи, адже до української статистики сьогодні прикута велика увага й щирий інтерес - наголосила Генеральна директорка Євростату Маріана Коцева.

У відомстві повідомили, що новий портал Держстату - це крок до цифрової держави, де рішення приймаються на основі якісних даних.

Довідково

Проект із цифрової трансформації Держстату та розробка порталу реалізуються за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Партнером із цифрової трансформації виступила міжнародна компанія EPAM.

Нагадаємо

Мінцифра запустила Дія.АІ, персонального помічника для держпослуг, який надає інформацію та допомагає отримувати послуги онлайн. Асистент працює в режимі відкритого бета-тестування, а в майбутньому буде інтегрований у застосунок Дія.

OpenAI, Oracle та SoftBank планують створити п'ять нових центрів обробки даних для ШІ