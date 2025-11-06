ukenru
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 13371 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 17313 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 21427 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 21657 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 30808 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 34297 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22719 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22701 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 34628 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Держстат запустив новий цифровий портал зі ШІ-асистентом StatGPT для швидкого пошуку даних

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Державна служба статистики представила новий цифровий портал StatGPT зі вбудованим ШІ-асистентом для швидкого пошуку даних. Він дозволяє отримувати інформацію без складної термінології та багатогодинного пошуку, підтримуючи міжнародний стандарт SDMX.

Держстат запустив новий цифровий портал зі ШІ-асистентом StatGPT для швидкого пошуку даних

Державна служба статистики представила новий цифровий портал із вбудованим ШІ-асистентом StatGPT. Так влада, бізнес, аналітики та журналісти швидше знаходитимуть потрібні дані - без складної термінології та багатогодинного пошуку в таблицях. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що тепер можна просто запитати ШІ-асистента українською або англійською - і за секунди отримати потрібну інформацію.

Також на порталі:

  • Банк даних з гнучким фільтруванням показників
    • Можливість завантажувати набори в Excel, CSV та інших форматах
      • Інтерактивні дашборди та динамічні таблиці
        • API для автоматичного отримання даних в реальному часі

          StatGPT працює з даними у міжнародному стандарті SDMX — його також використовують Євростат, ОЕСР, Світовий банк і МВФ. Україна впроваджує світові практики, які прискорять інтеграцію у глобальну екосистему статистики

          - йдеться у дописі.

          Презентацію провели разом з командою Держстату за участі понад 200 гостей - стейкхолдерів, користувачів, респондентів та лідерів думок.

          Ми повністю підтримуємо цифрову трансформацію української статистики та розвиток інновацій у сфері даних, зокрема запуск нового порталу й упровадження технологій штучного інтелекту. Європейська статистична спільнота й Україна вчаться одне в одного, і цей обмін досвідом збагачує нас усіх. Новий портал зробить Україну більш видимою та зрозумілою для Європи, адже до української статистики сьогодні прикута велика увага й щирий інтерес

          - наголосила Генеральна директорка Євростату Маріана Коцева.

          У відомстві повідомили, що новий портал Держстату - це крок до цифрової держави, де рішення приймаються на основі якісних даних. 

          Довідково

          Проект із цифрової трансформації Держстату та розробка порталу реалізуються за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Партнером із цифрової трансформації виступила міжнародна компанія EPAM.

          Нагадаємо

          Мінцифра запустила Дія.АІ, персонального помічника для держпослуг, який надає інформацію та допомагає отримувати послуги онлайн. Асистент працює в режимі відкритого бета-тестування, а в майбутньому буде інтегрований у застосунок Дія.

