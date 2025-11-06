Держстат запустив новий цифровий портал зі ШІ-асистентом StatGPT для швидкого пошуку даних
Державна служба статистики представила новий цифровий портал StatGPT зі вбудованим ШІ-асистентом для швидкого пошуку даних. Він дозволяє отримувати інформацію без складної термінології та багатогодинного пошуку, підтримуючи міжнародний стандарт SDMX.
Зазначається, що тепер можна просто запитати ШІ-асистента українською або англійською - і за секунди отримати потрібну інформацію.
Також на порталі:
- Банк даних з гнучким фільтруванням показників
- Можливість завантажувати набори в Excel, CSV та інших форматах
- Інтерактивні дашборди та динамічні таблиці
- API для автоматичного отримання даних в реальному часі
StatGPT працює з даними у міжнародному стандарті SDMX — його також використовують Євростат, ОЕСР, Світовий банк і МВФ. Україна впроваджує світові практики, які прискорять інтеграцію у глобальну екосистему статистики
Презентацію провели разом з командою Держстату за участі понад 200 гостей - стейкхолдерів, користувачів, респондентів та лідерів думок.
Ми повністю підтримуємо цифрову трансформацію української статистики та розвиток інновацій у сфері даних, зокрема запуск нового порталу й упровадження технологій штучного інтелекту. Європейська статистична спільнота й Україна вчаться одне в одного, і цей обмін досвідом збагачує нас усіх. Новий портал зробить Україну більш видимою та зрозумілою для Європи, адже до української статистики сьогодні прикута велика увага й щирий інтерес
У відомстві повідомили, що новий портал Держстату - це крок до цифрової держави, де рішення приймаються на основі якісних даних.
Проект із цифрової трансформації Держстату та розробка порталу реалізуються за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Партнером із цифрової трансформації виступила міжнародна компанія EPAM.
Мінцифра запустила Дія.АІ, персонального помічника для держпослуг, який надає інформацію та допомагає отримувати послуги онлайн. Асистент працює в режимі відкритого бета-тестування, а в майбутньому буде інтегрований у застосунок Дія.
