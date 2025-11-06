Госстат запустил новый цифровой портал с ИИ-ассистентом StatGPT для быстрого поиска данных

ukenru
21:56 • 6044 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 12513 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 16919 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 21071 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 21410 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 30474 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33999 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22692 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22669 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 34451 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 30479 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 34002 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 37224 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 45015 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 34453 просмотра
Госстат запустил новый цифровой портал с ИИ-ассистентом StatGPT для быстрого поиска данных

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Государственная служба статистики представила новый цифровой портал StatGPT со встроенным ИИ-ассистентом для быстрого поиска данных. Он позволяет получать информацию без сложной терминологии и многочасового поиска, поддерживая международный стандарт SDMX.

Госстат запустил новый цифровой портал с ИИ-ассистентом StatGPT для быстрого поиска данных

Государственная служба статистики представила новый цифровой портал со встроенным ИИ-ассистентом StatGPT. Так власть, бизнес, аналитики и журналисты быстрее будут находить нужные данные – без сложной терминологии и многочасового поиска в таблицах. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что теперь можно просто спросить ИИ-ассистента на украинском или английском – и за секунды получить нужную информацию.

Также на портале:

  • Банк данных с гибкой фильтрацией показателей
    • Возможность загружать наборы в Excel, CSV и других форматах
      • Интерактивные дашборды и динамические таблицы
        • API для автоматического получения данных в реальном времени

          StatGPT работает с данными в международном стандарте SDMX — его также используют Евростат, ОЭСР, Всемирный банк и МВФ. Украина внедряет мировые практики, которые ускорят интеграцию в глобальную экосистему статистики

          - говорится в сообщении.

          Презентация была проведена совместно с командой Госстата при участии более 200 гостей - стейкхолдеров, пользователей, респондентов и лидеров мнений.

          Мы полностью поддерживаем цифровую трансформацию украинской статистики и развитие инноваций в сфере данных, в частности запуск нового портала и внедрение технологий искусственного интеллекта. Европейское статистическое сообщество и Украина учатся друг у друга, и этот обмен опытом обогащает нас всех. Новый портал сделает Украину более видимой и понятной для Европы, ведь к украинской статистике сегодня приковано большое внимание и искренний интерес

          - подчеркнула Генеральный директор Евростата Мариана Коцева.

          В ведомстве сообщили, что новый портал Госстата - это шаг к цифровому государству, где решения принимаются на основе качественных данных.

          Справка

          Проект по цифровой трансформации Госстата и разработка портала реализуются при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Партнером по цифровой трансформации выступила международная компания EPAM.

          Напомним

          Минцифра запустила Дія.АІ, персонального помощника для госуслуг, который предоставляет информацию и помогает получать услуги онлайн. Ассистент работает в режиме открытого бета-тестирования, а в будущем будет интегрирован в приложение Дія.

          OpenAI, Oracle и SoftBank планируют создать пять новых центров обработки данных для ИИ24.09.25, 08:14 • 2922 просмотра

          Вита Зеленецкая

