Госстат запустил новый цифровой портал с ИИ-ассистентом StatGPT для быстрого поиска данных

Государственная служба статистики представила новый цифровой портал со встроенным ИИ-ассистентом StatGPT. Так власть, бизнес, аналитики и журналисты быстрее будут находить нужные данные – без сложной терминологии и многочасового поиска в таблицах. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Отмечается, что теперь можно просто спросить ИИ-ассистента на украинском или английском – и за секунды получить нужную информацию.

Также на портале:

StatGPT работает с данными в международном стандарте SDMX — его также используют Евростат, ОЭСР, Всемирный банк и МВФ. Украина внедряет мировые практики, которые ускорят интеграцию в глобальную экосистему статистики

Презентация была проведена совместно с командой Госстата при участии более 200 гостей - стейкхолдеров, пользователей, респондентов и лидеров мнений.

Мы полностью поддерживаем цифровую трансформацию украинской статистики и развитие инноваций в сфере данных, в частности запуск нового портала и внедрение технологий искусственного интеллекта. Европейское статистическое сообщество и Украина учатся друг у друга, и этот обмен опытом обогащает нас всех. Новый портал сделает Украину более видимой и понятной для Европы, ведь к украинской статистике сегодня приковано большое внимание и искренний интерес