Госстат запустил новый цифровой портал с ИИ-ассистентом StatGPT для быстрого поиска данных
Киев • УНН
Государственная служба статистики представила новый цифровой портал StatGPT со встроенным ИИ-ассистентом для быстрого поиска данных. Он позволяет получать информацию без сложной терминологии и многочасового поиска, поддерживая международный стандарт SDMX.
Государственная служба статистики представила новый цифровой портал со встроенным ИИ-ассистентом StatGPT. Так власть, бизнес, аналитики и журналисты быстрее будут находить нужные данные – без сложной терминологии и многочасового поиска в таблицах. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что теперь можно просто спросить ИИ-ассистента на украинском или английском – и за секунды получить нужную информацию.
Также на портале:
- Банк данных с гибкой фильтрацией показателей
- Возможность загружать наборы в Excel, CSV и других форматах
- Интерактивные дашборды и динамические таблицы
- API для автоматического получения данных в реальном времени
StatGPT работает с данными в международном стандарте SDMX — его также используют Евростат, ОЭСР, Всемирный банк и МВФ. Украина внедряет мировые практики, которые ускорят интеграцию в глобальную экосистему статистики
Презентация была проведена совместно с командой Госстата при участии более 200 гостей - стейкхолдеров, пользователей, респондентов и лидеров мнений.
Мы полностью поддерживаем цифровую трансформацию украинской статистики и развитие инноваций в сфере данных, в частности запуск нового портала и внедрение технологий искусственного интеллекта. Европейское статистическое сообщество и Украина учатся друг у друга, и этот обмен опытом обогащает нас всех. Новый портал сделает Украину более видимой и понятной для Европы, ведь к украинской статистике сегодня приковано большое внимание и искренний интерес
В ведомстве сообщили, что новый портал Госстата - это шаг к цифровому государству, где решения принимаются на основе качественных данных.
Справка
Проект по цифровой трансформации Госстата и разработка портала реализуются при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Партнером по цифровой трансформации выступила международная компания EPAM.
Напомним
Минцифра запустила Дія.АІ, персонального помощника для госуслуг, который предоставляет информацию и помогает получать услуги онлайн. Ассистент работает в режиме открытого бета-тестирования, а в будущем будет интегрирован в приложение Дія.
