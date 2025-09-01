$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 5290 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 62521 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 49540 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 88212 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 97560 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 90409 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 75413 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 34420 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24488 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 55032 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
В Україні запустили ШІ-помічника на порталі Дія

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Мінцифра запустила Дія.АІ, персонального помічника для держпослуг, який надає інформацію та допомагає отримувати послуги онлайн. Асистент працює в режимі відкритого бета-тестування, а в майбутньому буде інтегрований у застосунок Дія.

В Україні запустили ШІ-помічника на порталі Дія

Мінцифра запустила національного асистента Дія.АІ. Це персональний помічник у світі держпослуг, який знає все про сервіси в Дії. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство.

Дія.АІ — ваш персональний помічник у світі держпослуг, який знає все про сервіси в Дії та проєкти Мінцифри. Асистент знайде потрібний сервіс, перевірить дані про власність чи бізнес і навіть допоможе отримати послугу просто в чаті. Уже зараз отримуйте довідку про доходи, а до кінця року розширимо перелік. У майбутньому інтегруємо штучний інтелект і в застосунок Дія

- йдеться в повідомленні.

Як скористатися Дія.АІ:

• на порталі Дія натисніть на Дія.АІ;

• авторизуйтеся на порталі;

• напишіть свій запит у чат — наприклад, "Хочу відкрити ФОП";

• далі АІ-агент покроково розпише, що робити.

Це новий формат взаємодії з державою та ще один революційний крок у розвитку держпослуг. АІ-асистентів уже мають Естонія, Сінгапур, Велика Британія, але тільки в Україні національний агент надає послуги людям просто в чаті. Зараз Дія.АІ працює в режимі відкритого бета-тестування. Ми продовжуємо тренувати модель на базі фідбеку, щоб кожна наступна відповідь була ще точнішою

- інформує Мінцифра.

Протестувати Дія.АІ можна за посиланням. (https://id.diia.gov.ua/).

Мінцифра працює над 5 ШІ-продуктами: Федоров розповів деталі01.04.25, 14:08 • 12286 переглядiв

Окрім того, Президент Володимир Зеленський прокоментував презентацію ШІ-помічника Дія.АІ.

Зустрівся з командою Дії. Багато нових рішень. Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи

- повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що було представлено нові зміни, які справді допомагатимуть і будуть корисними людям.

Це державні послуги, збільшення кількості українських шкіл, що починають новий навчальний рік із Мрією, нові соціальні та ветеранські послуги, електронний суд, тестування покриття 5G, підтримка українських виробників у сфері defense tech. Важливо масштабувати систему електронних послуг, працювати над покращенням ефективності проєктів, які вже існують. Україна залишається сучасною державою, яка творить нове й робить життя для наших людей зручнішим

- зазначив Зеленський.

"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій20.08.25, 16:33 • 3908 переглядiв

Анна Мурашко

