В Україні запустили ШІ-помічника на порталі Дія

Мінцифра запустила національного асистента Дія.АІ. Це персональний помічник у світі держпослуг, який знає все про сервіси в Дії. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство.

Дія.АІ — ваш персональний помічник у світі держпослуг, який знає все про сервіси в Дії та проєкти Мінцифри. Асистент знайде потрібний сервіс, перевірить дані про власність чи бізнес і навіть допоможе отримати послугу просто в чаті. Уже зараз отримуйте довідку про доходи, а до кінця року розширимо перелік. У майбутньому інтегруємо штучний інтелект і в застосунок Дія - йдеться в повідомленні.

Як скористатися Дія.АІ:

• на порталі Дія натисніть на Дія.АІ;

• авторизуйтеся на порталі;

• напишіть свій запит у чат — наприклад, "Хочу відкрити ФОП";

• далі АІ-агент покроково розпише, що робити.

Це новий формат взаємодії з державою та ще один революційний крок у розвитку держпослуг. АІ-асистентів уже мають Естонія, Сінгапур, Велика Британія, але тільки в Україні національний агент надає послуги людям просто в чаті. Зараз Дія.АІ працює в режимі відкритого бета-тестування. Ми продовжуємо тренувати модель на базі фідбеку, щоб кожна наступна відповідь була ще точнішою - інформує Мінцифра.

Протестувати Дія.АІ можна за посиланням. (https://id.diia.gov.ua/).

Окрім того, Президент Володимир Зеленський прокоментував презентацію ШІ-помічника Дія.АІ.

Зустрівся з командою Дії. Багато нових рішень. Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що було представлено нові зміни, які справді допомагатимуть і будуть корисними людям.

Це державні послуги, збільшення кількості українських шкіл, що починають новий навчальний рік із Мрією, нові соціальні та ветеранські послуги, електронний суд, тестування покриття 5G, підтримка українських виробників у сфері defense tech. Важливо масштабувати систему електронних послуг, працювати над покращенням ефективності проєктів, які вже існують. Україна залишається сучасною державою, яка творить нове й робить життя для наших людей зручнішим - зазначив Зеленський.

