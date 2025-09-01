$41.320.06
Эксклюзив
11:39 • 5512 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 63572 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 50297 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 89579 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 98958 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 91599 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 76385 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 34592 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24540 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 55071 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
В Украине запустили ИИ-помощника на портале Дія

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Минцифра запустила Дія.АИ, персонального помощника для госуслуг, который предоставляет информацию и помогает получать услуги онлайн. Ассистент работает в режиме открытого бета-тестирования, а в будущем будет интегрирован в приложение Дія.

В Украине запустили ИИ-помощника на портале Дія

Минцифра запустила национального ассистента Дія.АИ. Это персональный помощник в мире госуслуг, который знает все о сервисах в Дії. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство.

Дія.АИ — ваш персональный помощник в мире госуслуг, который знает все о сервисах в Дії и проектах Минцифры. Ассистент найдет нужный сервис, проверит данные о собственности или бизнесе и даже поможет получить услугу прямо в чате. Уже сейчас получайте справку о доходах, а до конца года расширим перечень. В будущем интегрируем искусственный интеллект и в приложение Дія

- говорится в сообщении.

Как воспользоваться Дія.АИ:

• на портале Дія нажмите на Дія.АИ;

• авторизуйтесь на портале;

• напишите свой запрос в чат — например, "Хочу открыть ФОП";

• далее АИ-агент пошагово распишет, что делать.

Это новый формат взаимодействия с государством и еще один революционный шаг в развитии госуслуг. АИ-ассистенты уже есть у Эстонии, Сингапура, Великобритании, но только в Украине национальный агент предоставляет услуги людям прямо в чате. Сейчас Дія.АИ работает в режиме открытого бета-тестирования. Мы продолжаем тренировать модель на базе фидбека, чтобы каждый следующий ответ был еще точнее

- информирует Минцифра.

Протестировать Дія.АИ можно по ссылке. (https://id.diia.gov.ua/).

Минцифра работает над 5 ИИ-продуктами: Федоров рассказал детали01.04.25, 14:08 • 12286 просмотров

Кроме того, Президент Владимир Зеленский прокомментировал презентацию ИИ-помощника Дія.АИ.

Встретился с командой Дії. Много новых решений. Состоялась презентация ИИ-помощника Дія.АИ на портале Дія. Это один из первых в мире ИИ-ассистентов, который может быстро найти нужную услугу, проверить сведения из реестров или заказать справку о доходах

- сообщил Зеленский.

Президент отметил, что были представлены новые изменения, которые действительно будут помогать и будут полезны людям.

Это государственные услуги, увеличение количества украинских школ, начинающих новый учебный год с Мечтой, новые социальные и ветеранские услуги, электронный суд, тестирование покрытия 5G, поддержка украинских производителей в сфере defense tech. Важно масштабировать систему электронных услуг, работать над улучшением эффективности проектов, которые уже существуют. Украина остается современным государством, которое творит новое и делает жизнь для наших людей удобнее

- отметил Зеленский.

"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий20.08.25, 16:33 • 3908 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
Сингапур
Великобритания
Владимир Зеленский
Эстония
Украина