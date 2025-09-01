В Украине запустили ИИ-помощника на портале Дія

Минцифра запустила национального ассистента Дія.АИ. Это персональный помощник в мире госуслуг, который знает все о сервисах в Дії. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство.

Дія.АИ — ваш персональный помощник в мире госуслуг, который знает все о сервисах в Дії и проектах Минцифры. Ассистент найдет нужный сервис, проверит данные о собственности или бизнесе и даже поможет получить услугу прямо в чате. Уже сейчас получайте справку о доходах, а до конца года расширим перечень. В будущем интегрируем искусственный интеллект и в приложение Дія - говорится в сообщении.

Как воспользоваться Дія.АИ:

• на портале Дія нажмите на Дія.АИ;

• авторизуйтесь на портале;

• напишите свой запрос в чат — например, "Хочу открыть ФОП";

• далее АИ-агент пошагово распишет, что делать.

Это новый формат взаимодействия с государством и еще один революционный шаг в развитии госуслуг. АИ-ассистенты уже есть у Эстонии, Сингапура, Великобритании, но только в Украине национальный агент предоставляет услуги людям прямо в чате. Сейчас Дія.АИ работает в режиме открытого бета-тестирования. Мы продолжаем тренировать модель на базе фидбека, чтобы каждый следующий ответ был еще точнее - информирует Минцифра.

Протестировать Дія.АИ можно по ссылке. (https://id.diia.gov.ua/).

Кроме того, Президент Владимир Зеленский прокомментировал презентацию ИИ-помощника Дія.АИ.

Встретился с командой Дії. Много новых решений. Состоялась презентация ИИ-помощника Дія.АИ на портале Дія. Это один из первых в мире ИИ-ассистентов, который может быстро найти нужную услугу, проверить сведения из реестров или заказать справку о доходах - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что были представлены новые изменения, которые действительно будут помогать и будут полезны людям.

Это государственные услуги, увеличение количества украинских школ, начинающих новый учебный год с Мечтой, новые социальные и ветеранские услуги, электронный суд, тестирование покрытия 5G, поддержка украинских производителей в сфере defense tech. Важно масштабировать систему электронных услуг, работать над улучшением эффективности проектов, которые уже существуют. Украина остается современным государством, которое творит новое и делает жизнь для наших людей удобнее - отметил Зеленский.

