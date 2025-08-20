"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины запустило автоматизированную процедуру подачи документов для нотариальных действий во всех 120 дипломатических учреждениях за границей. Граждане могут подавать онлайн-заявления и загружать документы через систему "е-Консул", что упрощает получение услуг.
Министерство иностранных дел Украины сообщает, что с сегодняшнего дня во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом заработала автоматизированная процедура подачи документов для нотариальных действий. Об этом заявили в МИД, пишет УНН.
Детали
Система внедрялась поэтапно с 1 июля, а сейчас доступна во всех 120 дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги. Через электронный кабинет заявителя в информационно-коммуникационной системе МИД "е-Консул" граждане могут:
- подать онлайн-заявление на нотариальное действие;
- загрузить образцы доверенностей и заявлений;
- прикрепить необходимые документы.
Таким образом, украинцам больше не нужно тратить время на личное посещение дипучреждения для подачи бумаг – достаточно лишь короткого визита для получения готового документа.
По статистике МИД, с начала работы первых двух этапов в июле и августе услугой уже воспользовались почти полтысячи граждан.
Министр поблагодарил команду МИД, Программу развития ООН в Украине и Министерство юстиции за поддержку проекта.
Нашим главным приоритетом остается защита прав украинцев за рубежом. Мы работаем над тем, чтобы консульские сервисы соответствовали уровню современного и технологичного европейского государства