"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что с сегодняшнего дня во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом заработала автоматизированная процедура подачи документов для нотариальных действий. Об этом заявили в МИД, пишет УНН.

Система внедрялась поэтапно с 1 июля, а сейчас доступна во всех 120 дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги. Через электронный кабинет заявителя в информационно-коммуникационной системе МИД "е-Консул" граждане могут:

Таким образом, украинцам больше не нужно тратить время на личное посещение дипучреждения для подачи бумаг – достаточно лишь короткого визита для получения готового документа.

По статистике МИД, с начала работы первых двух этапов в июле и августе услугой уже воспользовались почти полтысячи граждан.

Министр поблагодарил команду МИД, Программу развития ООН в Украине и Министерство юстиции за поддержку проекта.

Нашим главным приоритетом остается защита прав украинцев за рубежом. Мы работаем над тем, чтобы консульские сервисы соответствовали уровню современного и технологичного европейского государства