Эксклюзив
11:22 • 12678 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 13760 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 26123 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 101867 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 40767 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 40700 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 40005 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 166133 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 141540 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 124270 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Министерство иностранных дел Украины запустило автоматизированную процедуру подачи документов для нотариальных действий во всех 120 дипломатических учреждениях за границей. Граждане могут подавать онлайн-заявления и загружать документы через систему "е-Консул", что упрощает получение услуг.

"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что с сегодняшнего дня во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом заработала автоматизированная процедура подачи документов для нотариальных действий. Об этом заявили в МИД, пишет УНН.

Детали

Система внедрялась поэтапно с 1 июля, а сейчас доступна во всех 120 дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги. Через электронный кабинет заявителя в информационно-коммуникационной системе МИД "е-Консул" граждане могут:

  • подать онлайн-заявление на нотариальное действие;
    • загрузить образцы доверенностей и заявлений;
      • прикрепить необходимые документы.

        Таким образом, украинцам больше не нужно тратить время на личное посещение дипучреждения для подачи бумаг – достаточно лишь короткого визита для получения готового документа.

        По статистике МИД, с начала работы первых двух этапов в июле и августе услугой уже воспользовались почти полтысячи граждан.

        Министр поблагодарил команду МИД, Программу развития ООН в Украине и Министерство юстиции за поддержку проекта.

        Нашим главным приоритетом остается защита прав украинцев за рубежом. Мы работаем над тем, чтобы консульские сервисы соответствовали уровню современного и технологичного европейского государства

        - подчеркнул Андрей Сибига.

        Степан Гафтко

        Новости МираНаши за границей
        Дія (сервис)
        Андрей Сибига
        Министерство юстиции Украины
        Организация Объединенных Наций
        Украина