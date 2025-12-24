США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 декабря, 15:52 • 12934 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 22736 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 29889 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 38516 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 28620 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 33628 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 18850 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18149 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23700 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39054 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
65%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго23 декабря, 17:21 • 5640 просмотра
"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х23 декабря, 17:45 • 3372 просмотра
Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье23 декабря, 18:36 • 4808 просмотра
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей23 декабря, 18:54 • 4582 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС21:21 • 4514 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 29889 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 22527 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 38516 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 33628 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 92972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Чернигов
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 24145 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 22886 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 26631 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 28698 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 51295 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Государственный департамент США ввел визовые ограничения против пяти человек, обвиняемых в попытках цензурирования контента и ограничения свободы слова. Среди них бывший еврокомиссар Тьерри Бретон и руководители организаций, исследующих опасный контент в интернете.

США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова

Государственный департамент США ввел визовые ограничения против пяти человек, обвиняемых в попытках давления на американские технологические компании с целью цензурирования контента и ограничения свободы слова. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под санкции попал бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, который был одним из ключевых инициаторов Закона о цифровых услугах, обязывающего крупные технологические компании бороться с языком вражды и дезинформацией.

Помимо Бретона, под ограничения попали руководители организаций, исследующих опасный контент в интернете – в частности, генеральный директор Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, соучредитель Глобального индекса дезинформации (Global Disinformation Index) Клэр Мелфорд и сотрудницы немецкой некоммерческой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что некоторые европейские лидеры используют борьбу с дезинформацией как инструмент для преследования оппонентов иммиграционной политики.

Президент Дональд Трамп четко заявлял, что его внешняя политика "Америка прежде всего" отвергает нарушение американского суверенитета. Экстерриториальное вмешательство иностранных цензоров, направленное против американской свободы слова, не является исключением. Государственный департамент заявил о готовности расширить нынешний список, если другие иностранные деятели не изменят свой курс

- предупредил Рубио.

В свою очередь представитель организации Global Disinformation Index назвал действия Вашингтона "авторитарным нападением" и отметил, что администрация Трампа "в очередной раз использует все влияние федерального правительства, чтобы запугивать, цензурировать и замалчивать голоса, с которыми она не согласна".

Напомним

Европейская комиссия наложила штраф в размере 120 миллионов евро на соцсеть X за нарушение закона о цифровых услугах.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал это "не просто атакой на Х, а нападением на все американские технологические платформы "и американский народ со стороны иностранных правительств".

Суд в США разрешил Трампу не допускать журналистов в Овальный кабинет: подробности дела07.06.25, 03:31 • 4593 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Марко Рубио
Тьерри Бретон
Европейская комиссия
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп