США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова

Государственный департамент США ввел визовые ограничения против пяти человек, обвиняемых в попытках давления на американские технологические компании с целью цензурирования контента и ограничения свободы слова. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Отмечается, что под санкции попал бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, который был одним из ключевых инициаторов Закона о цифровых услугах, обязывающего крупные технологические компании бороться с языком вражды и дезинформацией.

Помимо Бретона, под ограничения попали руководители организаций, исследующих опасный контент в интернете – в частности, генеральный директор Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, соучредитель Глобального индекса дезинформации (Global Disinformation Index) Клэр Мелфорд и сотрудницы немецкой некоммерческой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что некоторые европейские лидеры используют борьбу с дезинформацией как инструмент для преследования оппонентов иммиграционной политики.

Президент Дональд Трамп четко заявлял, что его внешняя политика "Америка прежде всего" отвергает нарушение американского суверенитета. Экстерриториальное вмешательство иностранных цензоров, направленное против американской свободы слова, не является исключением. Государственный департамент заявил о готовности расширить нынешний список, если другие иностранные деятели не изменят свой курс