Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги: у США вже висловили обурення

Європейська комісія оштрафувала соцмережу X на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, інформує УНН.

Деталі

Політик назвав це "не просто атакою на Х, а нападом на всі американські технологічні платформи "та американський народ з боку іноземних урядів".

Дні цензури американців в Мережі минули - написав Рубіо.

Раніше із своїми застереженнями виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Ходять чутки, що Єврокомісія оштрафує X на сотні мільйонів доларів за неучасть у цензурі. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через сміття", - зазначив Венс.

Контекст

Соцмережа X отримала штраф €120 мільйонів від Єврокомісії. Платформа була звинувачена в трьох основних порушеннях: оманливому дизайні "синьої галочки", який дав можливість будь-якому користувачеві купити верифікацію і прикинутися знаменитістю або офіційним акаунтом; непрозорості рекламного репозиторію; а також у відмові надати дослідникам доступ до публічних даних.

Соцмережа X має 60 днів, щоб запропонувати план усунення проблем із "галочкою", і 90 днів, щоб виконати інші вимоги щодо реклами та доступу до даних, інакше їй загрожують додаткові санкції - згідно з DSA, до 6% глобального річного доходу платформи.

Нагадаємо

Ірландський регулятор ЗМІ розпочав розслідування щодо TikTok та LinkedIn. Причиною є підозра в неналежних механізмах повідомлення про незаконний контент, що може призвести до штрафу до 6% від річного доходу.

