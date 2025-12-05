$42.180.02
Дипломатка

Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги: у США вже висловили обурення

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на соцмережу X за порушення закону про цифрові послуги. Причиною стали оманливий дизайн "синьої галочки", непрозорість рекламного репозиторію та відмова надати дослідникам доступ до публічних даних.

Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги: у США вже висловили обурення

Європейська комісія оштрафувала соцмережу X на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, інформує УНН.

Деталі

Політик назвав це "не просто атакою на Х, а нападом на всі американські технологічні платформи "та американський народ з боку іноземних урядів".

Дні цензури американців в Мережі минули

- написав Рубіо.

Раніше із своїми застереженнями виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Ходять чутки, що Єврокомісія оштрафує X на сотні мільйонів доларів за неучасть у цензурі. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через сміття", - зазначив Венс.

Контекст

Соцмережа X отримала штраф €120 мільйонів від Єврокомісії. Платформа була звинувачена в трьох основних порушеннях: оманливому дизайні "синьої галочки", який дав можливість будь-якому користувачеві купити верифікацію і прикинутися знаменитістю або офіційним акаунтом; непрозорості рекламного репозиторію; а також у відмові надати дослідникам доступ до публічних даних.

Соцмережа X має 60 днів, щоб запропонувати план усунення проблем із "галочкою", і 90 днів, щоб виконати інші вимоги щодо реклами та доступу до даних, інакше їй загрожують додаткові санкції - згідно з DSA, до 6% глобального річного доходу платформи.

Нагадаємо

Ірландський регулятор ЗМІ розпочав розслідування щодо TikTok та LinkedIn. Причиною є підозра в неналежних механізмах повідомлення про незаконний контент, що може призвести до штрафу до 6% від річного доходу.

В соцмережі Х поширюються фейки щодо мобілізації в Україні - ЦПД06.03.25, 15:32 • 14876 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
Соціальна мережа
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Європейська комісія
Сполучені Штати Америки