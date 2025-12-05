Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах: в США уже выразили возмущение

$42.180.02
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 12868 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 15860 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 33840 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 27503 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 31084 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 42798 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 49087 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41745 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 74336 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 10040 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 28568 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 33840 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 41047 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 74336 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 15880 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 24936 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 27657 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 41573 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 41333 просмотра
Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах: в США уже выразили возмущение

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Европейская комиссия наложила штраф в размере 120 миллионов евро на соцсеть X за нарушение закона о цифровых услугах. Причиной стали обманчивый дизайн "синей галочки", непрозрачность рекламного репозитория и отказ предоставить исследователям доступ к публичным данным.

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах: в США уже выразили возмущение

Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует УНН.

Детали

Политик назвал это "не просто атакой на Х, а нападением на все американские технологические платформы "и американский народ со стороны иностранных правительств".

Дни цензуры американцев в Сети прошли

- написал Рубио.

Ранее со своими предостережениями выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует X на сотни миллионов долларов за неучастие в цензуре. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора", - отметил Вэнс.

Контекст

Соцсеть X получила штраф €120 миллионов от Еврокомиссии. Платформа была обвинена в трех основных нарушениях: обманчивом дизайне "синей галочки", который дал возможность любому пользователю купить верификацию и притвориться знаменитостью или официальным аккаунтом; непрозрачности рекламного репозитория; а также в отказе предоставить исследователям доступ к публичным данным.

Соцсеть X имеет 60 дней, чтобы предложить план устранения проблем с "галочкой", и 90 дней, чтобы выполнить другие требования по рекламе и доступу к данным, иначе ей грозят дополнительные санкции - согласно DSA, до 6% глобального годового дохода платформы.

Напомним

Ирландский регулятор СМИ начал расследование в отношении TikTok и LinkedIn. Причиной является подозрение в ненадлежащих механизмах сообщения о незаконном контенте, что может привести к штрафу до 6% от годового дохода.

