Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах: в США уже выразили возмущение

Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует УНН.

Детали

Политик назвал это "не просто атакой на Х, а нападением на все американские технологические платформы "и американский народ со стороны иностранных правительств".

Дни цензуры американцев в Сети прошли - написал Рубио.

Ранее со своими предостережениями выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует X на сотни миллионов долларов за неучастие в цензуре. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора", - отметил Вэнс.

Контекст

Соцсеть X получила штраф €120 миллионов от Еврокомиссии. Платформа была обвинена в трех основных нарушениях: обманчивом дизайне "синей галочки", который дал возможность любому пользователю купить верификацию и притвориться знаменитостью или официальным аккаунтом; непрозрачности рекламного репозитория; а также в отказе предоставить исследователям доступ к публичным данным.

Соцсеть X имеет 60 дней, чтобы предложить план устранения проблем с "галочкой", и 90 дней, чтобы выполнить другие требования по рекламе и доступу к данным, иначе ей грозят дополнительные санкции - согласно DSA, до 6% глобального годового дохода платформы.

Напомним

Ирландский регулятор СМИ начал расследование в отношении TikTok и LinkedIn. Причиной является подозрение в ненадлежащих механизмах сообщения о незаконном контенте, что может привести к штрафу до 6% от годового дохода.

