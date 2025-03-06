В социальных сетях Х распространяются фейки о мобилизации в Украине - ЦПД
Киев • УНН
ЦПД выявил всплеск дезинформационных операций в англоязычном сегменте X по поводу "принудительной мобилизации" в Украине. Распространяются ложные данные и видео из других стран с целью подрыва западной поддержки.
В англоязычном сегменте соцсети X зафиксирован всплеск дезинформационных операций, направленных на дискредитацию мобилизации в Украине. В частности, речь идет о принудительной мобилизации. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
В рамках этой кампании распространяются многочисленные манипулятивные посты о мобилизационных мероприятиях. В частности, авторы этих сообщений распространяют никем не подтвержденные цифры о якобы количестве "насильно мобилизованных людей", заявляя о "диктатуре" в Украине
Также в сети массово распространяются видео, снятые в разное время, но многие из них не имеют никакого отношения к мобилизации. ЦПД в качестве примера приводит распространение видео задержания людей, которые находятся в СЗЧ; драки на улице, где даже нет представителей ТЦК и полицейских; задержания подозреваемых в совершении правонарушений и т.д.
Центр также отмечает, что некоторые видео, которые выдают за "принудительную мобилизацию", сняты не в Украине, а в других странах Европы.
Цель информационной кампании – подорвать поддержку Украины со стороны западного сообщества и ослабить переговорные позиции Украины
Напоминаем
Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский сообщил, что в Украине мобилизационные процессы идут в плановом режиме, однако не всегда так, как хотелось бы с точки зрения привлечения в армию соответствующего количества людей.
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года.