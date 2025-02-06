В комитете ВР по нацбезопасности оценили процесс мобилизации в Украине

В Украине мобилизационные процессы идут в плановом режиме. Однако не всегда так, как бы хотелось с точки зрения привлечения в армию соответствующего количества людей. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Процессы мобилизационные идут в плановом режиме. Не всегда так, как нам бы хотелось с точки зрения привлечения в армию соответствующего количества людей, но они, по большому счету, в целом идут не плохо - сказал Вениславский.

Он отметил, что в основном мобилизация обеспечивается в Украине деятельностью ТЦК и СП. Однако есть положительная динамика по привлечению людей через рекрутинг.

«Но на заседании комитета по вопросам нацбезопасности и разведки мы рассматриваем в закрытом режиме вопросы, которые в том числе связаны с введением рекрутинговых механизмов, и мы видим положительную динамику. Если раньше где-то около 5% обеспечивалось рекрутингом, а 95% деятельностью ТЦК и СП, то на сегодня эта цифра выросла более чем в два раза. Количество тех, кого привлекают через рекрутинг, другие механизмы заключения контрактов, существенно увеличивается, и динамика хорошая», - рассказал Вениславский.

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Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял в сентябре 2024 года, что в Украине мобилизация идет согласно плану и расчетам Главкома и Генерального штаба.

Добавим

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предлагает ввести ответственность для военнослужащих ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву, а для ВВК - за умышленное нарушение проведения медицинского осмотра для определения пригодности военнообязанных.