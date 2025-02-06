У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили процес мобілізації в Україні

В Україні мобілізаційні процеси йдуть в плановому режимі. Проте не завжди так, як би хотілося з точки зору залучення до війська відповідної кількості людей. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Процеси мобілізаційні йдуть в плановому режимі. Не завжди так, як нам би хотілося з точки зору залучення до війська відповідної кількості людей, але вони, за великим рахунком, загалом йдуть не погано - сказав Веніславський.

Він зазначив, що в основному мобілізація забезпечується в Україні діяльністю ТЦК та СП. Проте є позитивна динаміка щодо залучення людей через рекрутинг.

"Але на засіданні комітету з питань нацбезпеки та розвідки ми розглядаємо в закритому режимі питання, які в тому числі пов'язані із запровадженням рекрутингових механізмів, і ми бачимо позитивну динаміку. Якщо раніше десь близько 5% забезпечувалося рекрутингом, а 95% діяльністю ТЦК та СП, то на сьогодні ця цифра зросла в понад два рази. Кількість тих, кого залучають через рекрутинг, інші механізми укладання контрактів, суттєво збільшується, і динаміка гарна", - розповів Веніславський.

Штрафи мерам за не виконання мобілізаційного плану: законодавчі вимоги та позиція юристів

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв у вересні 2024 року, що в Україні мобілізація йде згідно з планом й розрахунками Головкома й Генерального штабу.

Додамо

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову, а для ВЛК - за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних.