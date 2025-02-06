Штрафи мерам за не виконання мобілізаційного плану: законодавчі вимоги та позиція юристів

Нещодавно кільком українським міським головам виписали штрафи за невиконання мобілізаційних завдань. Адміністративні протоколи від місцевих ТЦК отримали мери Дрогобича, Трускавця, Борислава та керівники кількох територіальних громад Львівської області. УНН розібрався, чи дійсно ТЦК можуть штрафувати мерів.

28 січня, мер Дрогобича Тарас Кучма повідомив, що має спалити 34 тисячі гривень штрафу за "зрив мобілізаційного плану".

Є постанова уряду про те, що відповідальність за мобілізаційні процеси лежить на органах місцевого самоврядування. Але я говорив, говорив і віцепрем’єру про те, що немає бази даних. Може, в нас мобілізаційний процес уже вичерпався. Всіх, кого могли забрати – забрали. Решта або ховаються, або проживають не за адресою, або за кордоном – зазначив Кучма в коментарі одного з українських ЗМІ.

Сам ж Кучма заявив, що буде оскаржувати штраф у суді, бо вважає що це "повним нонсенсом".

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Мер Дрогобича повідомив, що мери інших міст Львівщини, зокрема Трускавця — Андрій Кульчинський, Східниці — Іван Піляк, та Меденич — Михайло Живчин, також отримали аналогічні штрафи. Усі вони мають намір оскаржувати рішення.

Згодом, мер Борислава Ігор Яворський теж підтвердив, що його також оштрафували за невиконання плану мобілізації. Він також буде оскаржувати рішення в суді.

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Чи дійсно ТЦК можуть штрафувати мерів

Ситуацію "прояснив" речник ОК "Захід" Олег Домбровський зазначивши, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, яка затверджує порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, місцева влада зобов’язана складати списки військовозобов’язаних, вручати їм повістки за місцем проживання та забезпечувати їхню доставку до ТЦК.

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У Асоціації міст України відреагували на "прояснення ситуації" так:

"На рівні Верховної Ради у різних законах переклали зобов’язання на місцеве самоврядування. Але якщо читати те, що написано в законі, тоді треба розформовувати ТЦК, бо чим тоді вони там займаються? Є військова обласна адміністрація, районні, які повинні займатися питаннями безпеки. Місцеве самоврядування повинно займатися питаннями організації роботи послуг для населення і допомогати, де потрібно. Якщо голову громади, в повноваженнях якого є організувати життєдіяльність міста, притягують до відповідальності за те, що не виконав чужі обов’язки, це дико".

Журналістка УНН запитала в ГО "Юридична Сотня" чи дійсно мери можуть отримати штрафи за "зрив мобілізаційних заходів" та наскільки це взагалі законно:

"Так, закон передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування за порушення мобілізаційного законодавства. Штрафи можуть становити від 17 000 до 25 500 грн , а за повторне порушення протягом року – від 25 500 до 34 000 грн. Варто зауважити, що органи місцевого самоврядування не зобов'язані самостійно вручати повістки, чиї функції мають бути забезпечені мобілізованими. Вони лише мають сприяти мобілізації , повинні допомогти ТЦК у проведенні призову та організації мобілізаційних заходів у межах своєї території".

Юристка Ангеліна Славич пояснює, що відповідно до ст. 36 Закону України "Про органи місцеве самоврядування в Україні", органи місцевого самоврядування мають відповідати за матеріально-технічне забезпечення мобілізаційних заходів , зокрема:

надання ТЦК транспорту для оповіщення та перевезення мобілізованих;

ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних;

забезпечення тимчасового оповіщення та прибуття військовозобов'язаних до збірних пунктів.

Взагалі, органи місцевого самоврядування можуть відмовитись від виконання мобілізаційних завдань відповідно до ст. 19 Конституції України, де йдеться про те, що посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані здійснювати діяльність лише в межах своїх повноважень. Якщо завдання, які на них накладаються, виходять за ці межі, вони мають право відмовитися від їх виконання.

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На питання журналістки УНН чи можна оскаржити такий штраф у суді, і які аргументи можуть бути найбільш ефективними у ГО "Юридична Сотня" відповіли:

"Так, штраф можна оскаржити в адміністративному суді . Ефективними аргументи можуть стати наявність законних підстав для штрафу (якщо дії чи бездіяльність не порушували закон), перевищення повноваження органів, що наклали штраф та наявність належних доказів правопорушення".

Нагадаємо

Через великий наплив до ТЦК та медкомісій багато військовозобов’язаних не встигли пройти обстеження до 5 лютого. Щоб уникнути цієї ситуації, до парламенту подали законопроєкт, який пропонує продовжити можливість проходження ВЛК до 5 червня.