Чи будуть штрафи для тих, хто не встиг пройти ВЛК до 5 лютого? Нардеп дав роз'яснення

Через великий наплив до ТЦК та медкомісій багато військовозобов’язаних не встигли пройти обстеження, а після 5 лютого їм загрожують адміністративні штрафи. Щоб уникнути цієї ситуації, до парламенту подали законопроєкт, який пропонує продовжити можливість проходження ВЛК до 5 червня. Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в етері телемарафону, передає УНН.

Тільки четверта частина людей пройшла ВЛК за той час, який був відведений до 5 лютого. Зараз за законодавством після 5 лютого ті, хто не пройшли ВЛК, мають бути притягнені до адміністративної відповідальності, має бути накладений штраф. Ми робимо зараз все задля того, щоб дати роз'яснення, по-перше, Міністерству оборони, ТЦК, щоб все ж таки люди, які не встигли цього зробити, не підпадали під ці штрафи, і закон буде проголосований наступної сесії, він буде в порядку денному, наш комітет його розробив, і ми подовжимо цей термін до 5 червня - розповів Чернєв.

Народний депутат зазначив, що наразі запрацювала система "Резерв+", яка дає можливість записатися на ВЛК дистанційно, без необхідності особистого відвідування ТЦК та очікування в чергах.

Зазначимо, що заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила у соцмережах, що з цього питання відбулася нарада за участю представників Офісу президента, ЗСУ, Міноборони, медичних сил, Генштабу та інших держорганів. Вона пояснила, кого саме стосуватиметься повторне проходження ВЛК, оскільки в суспільстві виникає багато запитань щодо осіб, яким ще не виповнилося 25 років.

Чернєв уточнив, що відповідно до законопроєкту, проходити ВЛК мають військовозобов’язані віком від 25 до 60 років, тоді як люди до 25 років та особи з інвалідністю не підлягатимуть повторному обстеженню.

Він також нагадав, що у чинному законодавстві більше не існує категорії "обмежено придатні", тому всі, хто раніше мали цей статус, повинні пройти медкомісію.

Нагадаємо

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявляв, що законопроєкт, який продовжує термін проходження ВЛК, перебуває на фінальних стадіях розгляду у Верховній Раді.