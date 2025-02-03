Близько 20-27%: у Міноборони розкрили, скільки обмежено придатних пройшли повторну ВЛК
Київ • УНН
Близько 20-27% військовозобов'язаних від тих, хто має це зробити, пройшли повторну ВЛК. Новий законопроєкт передбачає продовження терміну проходження комісії до 5 червня 2025 року.
Військово-лікарську комісію на сьогодні повторно пройшло близько 20-27% військовозобов’язаних, які мають статус обмежено придатних. Законопроєкт, який продовжує термін проходження ВЛК, перебуває на фінальних стадіях розгляду у Верховній Раді. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Деталі
"На розгляді зараз знаходиться законопроєкт, який має відповідати логіці подій. Згідно з цим законопроєктом, термін проходження ВЛК тимчасово придатними відтерміновується на чотири місяці", - сказав Лазуткін.
Я б не хотів називати конкретну цифру. На даний момент пройшло близько 20-27% від тих, хто мали це зробити до 5 лютого. Відповідно, ми розуміємо, що при цьому навантаженні ТЦК й СП є логіка, щоб цей термін продовжити
Він заявив, що згідно з новим законопроєктом повістка з направленням на ВЛК обмежено придатним не передбачається.
"Наразі не передбачено, що має прийти повістка з направленням на ВЛК, за тим законопроєктом, який знаходиться на фінальних стадіях розгляду. Люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП й отримати направлення на ВЛК", - пояснив Лазуткін.
Окрім того, він порадив людям, які мають "бронь", також пройти ВЛК.
"Заброньованим також варто пройти ВЛК. Я б радив тим, хто заброньовані, зараз це зробити, щоб потім не стресувати. Вони поки що заброньовані, переживати немає за що", - зазначив Лазуткін.
Законопроєкт про зміну терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у ВР роз'яснили, що очікує тих, хто не встигне до 4 лютого30.01.25, 13:49 • 115487 переглядiв
Доповнення
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12457 про перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня 2025 року. Особам з інвалідністю не потрібно буде проходити комісію.
Відповідно до законопроєкту, передбачається, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.
Законопроєктом передбачено, що громадянам необхідно буде самостійно звернутися до ТЦК для отримання повістки на ВЛК, або отримати її через застосунок "Резерв+".