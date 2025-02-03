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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 20-27%: в Минобороны раскрыли, сколько ограниченно годных прошли повторную ВВК

Около 20-27%: в Минобороны раскрыли, сколько ограниченно годных прошли повторную ВВК

Киев  •  УНН

 • 9654 просмотра

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Около 20-27% военнообязанных от тех, кто должен это сделать, прошли повторную ВВК. Новый законопроект предусматривает продление срока прохождения комиссии до 5 июня 2025 года.

Военно-врачебную комиссию на сегодня повторно прошло около 20-27% военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных. Законопроект, который продлевает срок прохождения ВВК, находится на финальных стадиях рассмотрения в Верховной Раде. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"На рассмотрении сейчас находится законопроект, который должен соответствовать логике событий. Согласно этому законопроекту, срок прохождения ВВК временно годными откладывается на четыре месяца", - сказал Лазуткин.

Я бы не хотел называть конкретную цифру. На данный момент прошло порядка 20-27% от тех, кто должны были это сделать до 5 февраля. Соответственно, мы понимаем, что при этой нагрузке ТЦК и СП есть логика, чтобы этот срок продлить

ответил Лазуткин на вопрос, сколько должно военнообязанных пройти повторное ВВК.

Он заявил, что согласно новому законопроекту повестка с направлением на ВВК ограниченно годным не предусматривается.

"Пока не предусмотрено, что должна прийти повестка с направлением на ВВК, по тому законопроекту, который находится на финальных стадиях рассмотрения. Люди сами должны явиться в ТЦК и СП и получить направление на ВВК", - пояснил Лазуткин.

Кроме того, он посоветовал людям, которые имеют "бронь", также пройти ВВК.

"Забронированным также стоит пройти ВВК. Я бы советовал тем, кто забронированы, сейчас это сделать, чтобы потом не стрессовать. Они пока забронированы, переживать не за что", - отметил Лазуткин.

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля30.01.25, 13:49 • 114680 просмотров

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12457 о переносе срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня 2025 года. Лицам с инвалидностью не нужно будет проходить комиссию.

Согласно законопроекту, предусматривается, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Законопроектом предусмотрено, что гражданам необходимо будет самостоятельно обратиться в ТЦК для получения повестки на ВВК, или получить ее через приложение "Резерв+".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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