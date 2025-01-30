Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

В переходных положениях к законопроекту о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных, будет указано, что время до принятия закона считается как такое, что дает возможность не подпадать под административную ответственность, ведь пройти комиссию нужно до 4 февраля. Об этом журналисту УНН сообщила член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Фриз прокомментировала ситуацию о необходимости прохождения ВВК военнообязанным, которые имели статус «ограниченно годный» до 4 февраля включительно, учитывая, что законопроект, который предлагает продлить этот срок до 5 июня только сегодня планируют зарегистрировать в ВР.

«В переходных положениях к законопроекту о пролонгации сроков будет указано о том, что это время до принятия законопроекта считается как таковое, что дает возможность не подпадать под административную ответственность. Оно будет избавлять от ответственности», - сказала Фриз.

По ее словам, таким образом не будет оснований для наложения административного штрафа.

Если парламент оперативно успеет и все примет до середины февраля, то фактически максимум плюс-минус с подписанием будет две недели, которые будут «гулять» по времени, но они будут внесены, как не являющиеся основанием для наложения административного штрафа - рассказала Фриз.

Контекст

29 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил УНН, что законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных, зарегистрируют в Верховной Раде сегодня, 30 января. Рассмотреть нардепы могут его до конца февраля.

С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус «ограниченно годный», должны пройти военно-врачебную комиссию для установления годности к военной службе. ВЛК необходимо пройти до 4 февраля включительно.