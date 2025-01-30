Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
Киев • УНН
В ВР готовят законопроект о продлении срока прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. Те, кто не успеет до 4 февраля, до принятия закона, не будут подпадать под административную ответственность.
В переходных положениях к законопроекту о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных, будет указано, что время до принятия закона считается как такое, что дает возможность не подпадать под административную ответственность, ведь пройти комиссию нужно до 4 февраля. Об этом журналисту УНН сообщила член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.
Фриз прокомментировала ситуацию о необходимости прохождения ВВК военнообязанным, которые имели статус «ограниченно годный» до 4 февраля включительно, учитывая, что законопроект, который предлагает продлить этот срок до 5 июня только сегодня планируют зарегистрировать в ВР.
«В переходных положениях к законопроекту о пролонгации сроков будет указано о том, что это время до принятия законопроекта считается как таковое, что дает возможность не подпадать под административную ответственность. Оно будет избавлять от ответственности», - сказала Фриз.
По ее словам, таким образом не будет оснований для наложения административного штрафа.
Если парламент оперативно успеет и все примет до середины февраля, то фактически максимум плюс-минус с подписанием будет две недели, которые будут «гулять» по времени, но они будут внесены, как не являющиеся основанием для наложения административного штрафа
Контекст
29 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных.
Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил УНН, что законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных, зарегистрируют в Верховной Раде сегодня, 30 января. Рассмотреть нардепы могут его до конца февраля.
С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус «ограниченно годный», должны пройти военно-врачебную комиссию для установления годности к военной службе. ВЛК необходимо пройти до 4 февраля включительно.