Законопроєкт про зміну терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у ВР роз'яснили, що очікує тих, хто не встигне до 4 лютого

У перехідних положеннях до законопроєкту про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних, буде вказано, що час до ухвалення закону рахується як такий, що дає можливість не підпадати під адміністративну відповідальність. Адже пройти комісію потрібно до 4 лютого. Про це журналісту УНН повідомила член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Фріз прокоментувала ситуацію щодо необхідності проходження ВЛК військовозобов’язаним, які мали статус "обмежено придатний" до 4 лютого включно, враховуючи, що законопроєкт, який пропонує продовжити цей термін до 5 червня тільки сьогодні планують зареєструвати у ВР.

"У перехідних положеннях до законопроєкту щодо пролонгації термінів буде вказано про те, що цей час до ухвалення законопроєкту рахується як такий, що дає можливість не підпадати під адміністративну відповідальність. Воно буде позбавляти від відповідальності", - сказала Фріз.

За її словами, таким чином не буде підстав для накладання адміністративного штрафу.

Якщо парламент оперативно встигне й все ухвалить до середини лютого, то фактично максимум плюс-мінус з підписанням буде два тижні, які будуть "гуляти" по часу, але вони будуть внесені, як такі що не є підставою для накладання адміністративного штрафу