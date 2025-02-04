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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будут ли штрафы для тех, кто не успел пройти ВВК до 5 февраля? Нардеп дал разъяснения

Киев  •  УНН

 • 9898 просмотра

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В парламенте разработали законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня из-за большого наплыва в ТЦК. Проходить комиссию должны военнообязанные 25-60 лет, младшие и лица с инвалидностью освобождены от повторного осмотра.

Из-за большого наплыва в ТЦК и медкомиссии многие военнообязанные не успели пройти обследование, а после 5 февраля им грозят административные штрафы. Чтобы избежать этой ситуации, в парламент подали законопроект, который предлагает продлить возможность прохождения ВВК до 5 июня. Об этом рассказал заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.

Только четвертая часть людей прошла ВВК за то время, которое было отведено до 5 февраля. Сейчас по законодательству после 5 февраля те, кто не прошли ВВК, должны быть привлечены к административной ответственности, должен быть наложен штраф. Мы делаем сейчас все для того, чтобы дать разъяснения, во-первых, Министерству обороны, ТЦК, чтобы все же люди, которые не успели этого сделать, не подпадали под эти штрафы, и закон будет проголосован на следующей сессии, он будет в повестке дня, наш комитет его разработал, и мы продлим этот срок до 5 июня 

- рассказал Чернев.

Народный депутат отметил, что сейчас заработала система "Резерв+", которая дает возможность записаться на ВВК дистанционно, без необходимости личного посещения ТЦК и ожидания в очередях.

Отметим, что заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила в соцсетях, что по этому вопросу состоялось совещание с участием представителей Офиса президента, ВСУ, Минобороны, медицинских сил, Генштаба и других госорганов. Она объяснила, кого именно будет касаться повторное прохождение ВВК, поскольку в обществе возникает много вопросов относительно лиц, которым еще не исполнилось 25 лет.

Чернев уточнил, что согласно законопроекту, проходить ВВК должны военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, тогда как люди до 25 лет и лица с инвалидностью не будут подлежать повторному обследованию.

Он также напомнил, что в действующем законодательстве больше не существует категории "ограниченно годные", поэтому все, кто ранее имели этот статус, должны пройти медкомиссию.

Напомним

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что законопроект, продлевающий срок прохождения ВВК, находится на финальных стадиях рассмотрения в Верховной Раде. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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