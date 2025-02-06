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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Киев  •  УНН

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Руководители нескольких городов Львовской области получили штрафы от ТЦК за невыполнение мобилизационных планов. Мэры планируют обжаловать штрафы в суде, ссылаясь на превышение полномочий ТЦК.

Недавно нескольким украинским городским головам выписали штрафы за невыполнение мобилизационных задач. Административные протоколы от местных ТЦК получили мэры Дрогобыча, Трускавца, Борислава и руководители нескольких территориальных общин Львовской области. УНН разобрался, действительно ли ТЦК могут штрафовать мэров.

28 января, мэр Дрогобыча Тарас Кучма сообщил, что должен сжечь 34 тысячи гривен штрафа за «срыв мобилизационного плана».

Есть постановление правительства о том, что ответственность за мобилизационные процессы лежит на органах местного самоуправления. Но я говорил, говорил и вице-премьеру о том, что нет базы данных. Может, у нас мобилизационный процесс уже исчерпался. Всех, кого могли забрать - забрали. Остальные или прячутся, или проживают не по адресу, или за границей

- отметил Кучма в комментарии одному из украинских СМИ.

Сам же Кучма заявил, что будет оспаривать штраф в суде, потому что считает что это «полным нонсенсом».

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Мэр Дрогобыча сообщил, что мэры других городов Львовщины, в частности Трускавца - Андрей Кульчинский, Сходницы - Иван Пиляк, и Меденич - Михаил Живчин, также получили аналогичные штрафы. Все они намерены обжаловать решение. 

Впоследствии, мэр Борислава Игорь Яворский тоже подтвердил, что его также оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Он также будет обжаловать решение в суде.

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Действительно ли ТЦК могут штрафовать мэров

Ситуацию «прояснил» представитель ОК «Запад» Олег Домбровский отметив, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, которое утверждает порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, местные власти обязаны составлять списки военнообязанных, вручать им повестки по месту жительства и обеспечивать их доставку в ТЦК. 

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В Ассоциации городов Украины отреагировали на «прояснение ситуации» так:

«На уровне Верховной Рады в различных законах переложили обязательства на местное самоуправление. Но если читать то, что написано в законе, тогда надо расформировывать ТЦК, потому что чем тогда они там занимаются? Есть военная областная администрация, районные, которые должны заниматься вопросами безопасности. Местное самоуправление должно заниматься вопросами организации работы услуг для населения и помогать, где нужно. Если главу общины, в полномочиях которого есть организовать жизнедеятельность города, привлекают к ответственности за то, что не выполнил чужие обязанности, это дико».

Журналистка УНН спросила в ОО «Юридическая Сотня» действительно ли мэры могут получить штрафы за «срыв мобилизационных мероприятий» и насколько это вообще законно:

«Так, закон предусматривает административную ответственность должностных лиц местного самоуправления за нарушение мобилизационного законодательства. Штрафы могут составлять от 17 000 до 25 500 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 25 500 до 34 000 грн. Стоит заметить, что органы местного самоуправления не обязаны самостоятельно вручать повестки, чьи функции должны быть обеспечены мобилизованными. Они лишь должны способствовать мобилизации, должны помочь ТЦК в проведении призыва и организации мобилизационных мероприятий в пределах своей территории».

Юрист Ангелина Славич объясняет, что в соответствии со ст. 36 Закона Украины «Об органах местное самоуправление в Украине», органы местного самоуправления должны отвечать за материально-техническое обеспечение мобилизационных мероприятий, в частности:

  • предоставление ТЦК транспорта для оповещения и перевозки мобилизованных;
  • ведение воинского учета и бронирования военнообязанных;
  • обеспечение временного оповещения и прибытия военнообязанных к сборным пунктам.

Вообще, органы местного самоуправления могут отказаться от выполнения мобилизационных задач в соответствии со ст. 19 Конституции Украины, где говорится о том, что должностные лица органов местного самоуправления обязаны осуществлять деятельность только в пределах своих полномочий. Если задачи, которые на них накладываются, выходят за эти пределы, они имеют право отказаться от их выполнения.

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На вопрос журналистки УНН можно ли обжаловать такой штраф в суде, и какие аргументы могут быть наиболее эффективными в ОО «Юридическая Сотня» ответили:

«Да, штраф можно обжаловать в административном суде. Эффективными аргументами могут стать наличие законных оснований для штрафа (если действия или бездействие не нарушали закон), превышение полномочий органов, наложивших штраф  и наличие надлежащих доказательств правонарушения».

Напомним 

Из-за большого наплыва в ТЦК и медкомиссии многие военнообязанные не успели пройти обследование до 5 февраля. Чтобы избежать этой ситуации, в парламент подали законопроект, который предлагает продлить возможность прохождения ВВК до 5 июня.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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