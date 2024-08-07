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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 88% дел суды отменяют штрафы от ТЦК - мониторинг

В 88% дел суды отменяют штрафы от ТЦК - мониторинг

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:45  •  2260 просмотра

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Украинские суды отменяют 88% штрафов от ТЦК за нарушение правил воинского учета. Чаще всего отменяются штрафы за нарушения, произошедшие до изменений в законодательстве, или из-за процедурных нарушений.

В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК. Больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в соответствующем законодательстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мониторингового сервиса Опендатабот.

Детали

"По меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм о нарушении правил воинского учета. В большинстве из них - а именно в 30 делах - суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. В четырех делах суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе.

Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия - соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам. Так, в частности, произошло и в единственном пока деле в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медик по специальности. На момент, когда истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было - поэтому суд отменил этот штраф.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения.  например, обжаловали штраф за непребывание на воинском учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о постановке на воинский учет.

В Мін’юсті пояснили, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК5 июля 2024, 12:28 • 12409 просмотров

В другом случае в суд обратился мужчина, который прибыл в ТЦК для уточнения данных, взамен получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, через которые за это могли наказать - поэтому суд отменил штраф.

Отмечается, что речь идет только о штрафах за нарушение правил воинского учета по изменениям в ст. 210 КУоАП, которые были приняты в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч грн до 25 тысяч грн.

С начала года в исполнительную службу в целом было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК и СП. 

В Міноборони заявили, що автоматичні штрафи за не оновлення даних у ТЦК не передбачено14 июля 2024, 10:22 • 32151 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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