Автоматическое наложение штрафов за не обновление военно-учетных данных до 16 июля не предусматривается. Штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения и до одного года с момента его совершения. Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк, передает УНН.

Детали

Как отметил Андрусяк, 16 июля заканчивается двухмесячный срок, который определен в законе, для обновления гражданами военно-учетных данных. По его словам, эта норма была заложена с целью того, чтобы установить справедливый подход ко всем гражданам по выполнению своего конституционного воинского долга.

Граждане должны были обновить 3 основные категории своих военно-учетных данных: место жительства, номер телефона и электронный адрес. Граждане, которые не обновили свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности (...) на сегодня размер ответственности составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен. Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов, - сказал Андрусяк.

Он добавил, что штрафы могут накладываться в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.

Напомним

На сегодня около 3 млн граждан обновили свои военно-учетные данные, но не все граждане, которые обновили учетные данные будут призваны на военную службу, ведь потребность ВСУ для призыва значительно меньше.