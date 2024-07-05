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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минюсте объяснили, как узнать о наличии штрафа от ТЦК

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 12:28  •  1394 просмотра

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Министерство юстиции Украины разъяснило, как проверить, открыто ли исполнительное производство в отношении человека, который уклоняется от воинского учета.

Если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, он увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Об этом напомнили в министерстве юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Как отмечается, человек может узнать открыты ли в отношении него исполнительные производства непосредственно через АСВП и не нужно при этом посещать соответствующий орган государственной исполнительной службы.

В Аавтоматизированной системе исполнительного производства поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. В Минюсте указали, что именно в АСВП осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам:

  • фамилия, имя, отчество;
  • число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица;
  • наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя;
  • номер исполнительного производства.

Информация содержит сведения также и о времени ее размещения.

Дополнение

В ведомстве также напомнили, что в случае, если ТЦК наложил своим постановлением штраф на человека, который уклоняется от воинского учета, и этот он не спешит добровольно его оплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации.

В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+3 июля 2024, 16:20 • 32520 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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