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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+

В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 16:20  •  24886 просмотра

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Более 2 миллионов украинцев обновили свои персональные данные и военно-учетные документы через приложение "Резерв+" с момента его запуска 18 мая, значительно сэкономив время и усилия по сравнению с традиционными методами.

С 18 мая, когда начало работу приложение Резерв+, его услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже 2 миллиона граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней 

- рассказала Черногоренко.

В Минобороны добавили, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому Резерв+ стал первым местом, куда украинцы обращаются для обновления данных. На втором месте - ЦНАПы, на третьем - ТЦК и СП.

Как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+": пошаговая инструкция2 июля 2024, 12:39 • 7295 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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