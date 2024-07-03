В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+
Киев • УНН
Более 2 миллионов украинцев обновили свои персональные данные и военно-учетные документы через приложение "Резерв+" с момента его запуска 18 мая, значительно сэкономив время и усилия по сравнению с традиционными методами.
С 18 мая, когда начало работу приложение Резерв+, его услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже 2 миллиона граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней
В Минобороны добавили, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому Резерв+ стал первым местом, куда украинцы обращаются для обновления данных. На втором месте - ЦНАПы, на третьем - ТЦК и СП.
Как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+": пошаговая инструкция2 июля 2024, 12:39 • 7295 просмотров