Как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+": пошаговая инструкция

Военно-учетный документ можно за несколько кликов сгенерировать в приложении Резерв+, чтобы не стоять в очередях. Об этом сообщили в Минобороны и обнародовали пошаговую инструкцию, передает УНН.

"Нужна копия военно-учетного документа, но нет времени стоять в очереди в ЦПАУ или ТЦК? Ее можно за несколько кликов сгенерировать в приложении Резерв+", - отмечают в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве подготовили пошаговую инструкцию.

В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

В МОУ рассказали, куда обращаться, если не отображается информация в Резерв+

"... его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ", - резюмировали в ведомстве.