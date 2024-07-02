Как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+": пошаговая инструкция
Киев • УНН
Министерство обороны объявило, что военный билет можно оформить в несколько кликов через приложение "Резерв+", избегая очередей, и предоставило пошаговую инструкцию для этого процесса.
Военно-учетный документ можно за несколько кликов сгенерировать в приложении Резерв+, чтобы не стоять в очередях. Об этом сообщили в Минобороны и обнародовали пошаговую инструкцию, передает УНН.
"Нужна копия военно-учетного документа, но нет времени стоять в очереди в ЦПАУ или ТЦК? Ее можно за несколько кликов сгенерировать в приложении Резерв+", - отмечают в Минобороны.
Кроме того, в ведомстве подготовили пошаговую инструкцию.
В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.
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"... его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ", - резюмировали в ведомстве.