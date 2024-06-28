МОУ предлагает гражданам, которые столкнулись со сложностями при обновлении данных в приложении Резерв+, обратиться в техническую поддержку для получения подробных инструкций. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Можно обратиться в техническую поддержку МОУ и получить четкий алгоритм, как решить ту или иную ситуацию. Мы обрабатываем все обращения, которые поступают через техническую поддержку. Можно также обратиться через нашу электронную почту, где вы получите ответ достаточно быстро - говорит Черногоренко.

По ее словам, обращений много, ведь данные, которые вносят работники ТЦК и СП, требуют постоянного обновления.

Напомним

Отныне в приложении "Резерв+" должен отображаться статус бронирования у военнообязанных. А в Минобороны объясняют, что продолжают работать над алгоритмом, чтобы статус всех забронированных граждан отображался в актуальном режиме.

Более миллиона украинцев сгенерировали военно-учетные документы в "Резерв+" - Минобороны