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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У МОУ розповіли, куди звертатись, якщо не відображається інформація у Резерв+

Київ • УНН

 • 13346 перегляди

Міноборони пропонує громадянам, у яких виникли труднощі з оновленням даних у додатку "Резерв+", звернутися до технічної підтримки для отримання детальних інструкцій щодо вирішення проблеми.

У МОУ розповіли, куди звертатись, якщо не відображається інформація у Резерв+

МОУ пропонує громадянам, які стикнулися зі складностями під час оновлення даних у додатку Резерв+, звернутися в технічну підтримку для отримання детальних інструкцій. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Можна звернутися в технічну підтримку МОУ та отримати чіткий алгоритм, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Ми опрацьовуємо всі звернення, які надходять через  технічну підтримку. Можна також звернутись через нашу електронну пошту, де ви отримаєте відповідь достатньо швидко

- каже Черногоренко.

За її словами, звернень багато, адже дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійного оновлення.

Нагадаємо

Відтепер у застосунку "Резерв+" має відображатися статус бронювання у військовозобов'язаних. А в Міноборони пояснюють, що продовжують працювати над алгоритмом, щоб статус усіх заброньованих громадян відображався в актуальному режимі.

Понад мільйон українців згенерували військово-облікові документи у "Резерв+" - Міноборони27.06.24, 13:22 • 21461 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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