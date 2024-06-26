У додатку "Резерв+" вже відображається актуальний статус бронювання: як оновити документ
Київ • УНН
Додаток "Резерв+" тепер відображає статус бронювання для 340 000 громадян. У Міноборони розповіли, як оновити документ та робити, якщо бронь не з'явилась в Резерв+.
Тепер у застосунку "Резерв+" відображається статус бронювання у військовозобов'язаних. Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, актуальний статус відображається у 340 тис. громадян, передає УНН.
"Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", - повідомила Черногоренко.
Крім того у Міноборони розповіли, як оновити документ:
- натисніть три крапки справа від документу
- виберіть "оновити документ"
- після цього ви побачите свій актуальний статус.
"Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку. Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було - новий термін має відобразитись в Резерв+", - додала вона.
У відомстві також роз'яснили, що робити, якщо бронь не з'явилась в Резерв+.
"Частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+", - резюмувала Черногоренко.
Нагадаємо
Як повідомила заступник директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач, процес бронювання працівників на підприємствах, які визнані критично важливими для економіки України або забезпечують потреби Сил оборони, відбуватиметься протягом години.