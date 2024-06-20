Процес бронювання працівника займає одну годину в "Дії"
Київ • УНН
Процес бронювання співробітників для підприємств, що мають вирішальне значення для економіки України або відповідають потребам Сил оборони, буде проходити протягом години, після чого співробітнику і керівнику будуть надані необхідні перевірки і підтвердження.
Процес бронювання працівників на підприємствах, які визнані критично важливими для економіки України або забезпечують потреби Сил оборони, відбуватиметься протягом години. Про це розповіла заступник директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону, передає УНН.
Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, всі необхідні перевірки будуть проведен. Керівник отримає цю інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні
За її словами, сам працівник буде бачити цю інформацію в Резерв+ у своєму військово-обліковому документі, як тільки бронювання підтвердиться.
В оновленій інформації з’явиться дата завершення бронювання. Якщо особа захоче згенерувати паперовий документ, то це буде можливо
Забронювати працівників зможуть підприємства, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони.
Підприємства можуть отримати "бронь" за умови:
працівник працює у зазначених категоріях компаній;
наявність особи в реєстрі військовозобов'язаних;
має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.
Нагадаємо
Раніше в "Дії" вже анонсували запуск бета-тестування послуги бронювання від мобілізації.