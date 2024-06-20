Процесс бронирования работников на предприятиях, которые признаны критически важными для экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны, будет происходить в течение часа. Об этом рассказала заместитель директора директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона, передает УНН.

Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, все необходимые проверки будут проведены. Руководитель получит эту информацию относительно каждого работника: забронирован он или нет - рассказала Ткач.

По ее словам, сам работник будет видеть эту информацию в Резерв+ в своем военно-учетном документе, как только бронирование подтвердится.

В обновленной информации появится дата завершения бронирования. Если человек захочет сгенерировать бумажный документ, то это будет возможно - добавила она.

Забронировать работников смогут предприятия, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны.

Предприятия могут получить "бронь" при условии:

работник работает в указанных категориях компаний;

наличие лица в реестре военнообязанных;

имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.

Напомним

ранее в "Дії" уже анонсировали запуск бета-тестирования услуги бронирования от мобилизации.