Процесс бронирования сотрудников для предприятий, имеющих решающее значение для экономики Украины или отвечающих потребностям Сил обороны, будет проходить в течение часа, после чего сотруднику и руководителю будут предоставлены необходимые проверки и подтверждения.
Процесс бронирования работников на предприятиях, которые признаны критически важными для экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны, будет происходить в течение часа. Об этом рассказала заместитель директора директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона, передает УНН.
Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, все необходимые проверки будут проведены. Руководитель получит эту информацию относительно каждого работника: забронирован он или нет
По ее словам, сам работник будет видеть эту информацию в Резерв+ в своем военно-учетном документе, как только бронирование подтвердится.
В обновленной информации появится дата завершения бронирования. Если человек захочет сгенерировать бумажный документ, то это будет возможно
Забронировать работников смогут предприятия, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны.
Предприятия могут получить "бронь" при условии:
работник работает в указанных категориях компаний;
наличие лица в реестре военнообязанных;
имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.
Напомним
ранее в "Дії" уже анонсировали запуск бета-тестирования услуги бронирования от мобилизации.