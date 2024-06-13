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Бронювання від мобілізації в “Дії” планують запустити протягом місяця - Мінцифри

Бронювання від мобілізації в “Дії” планують запустити протягом місяця - Мінцифри

Київ • УНН

 • 28871 перегляди

Міністерство цифрової трансформації планує протягом місяця запустити сервіс мобілізаційного бронювання в додатку "Дія", що дозволить роботодавцям бронювати критично важливих працівників для проходження військової служби за допомогою автоматизованого процесу.

Незабаром в "Дії" планують запустити бета-тестування послуги бронювання від мобілізації, а саму послугу планують запустити протягом місяця. Про це в ефірі телемарафону розповіла директор Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач, передає УНН.

Деталі

Ми зараз реалізуємо один із найскладніших процесів, оскільки процедура бронювання зараз відбувається в паперовому форматі. Це триває іноді і велику кількість часу. Незабаром ми будемо запускати бета-тестування, саму послугу плануємо запустити протягом місяця

- сказав Ткач.

Вона додала, що система буде автоматично перевіряти працівників, яких хочуть забронювати роботодавці.

Тобто, дві перевірки: на працевлаштування - чи дійсно людина перебуває в трудових відносинах з керівником підприємства, а також, чи є дані особи в реєстрі військовозобов’язаних

- додала Ткач. 

За її словами, сама процедура бронювання, після її введення, буде тривати до години, оскільки всі перевірки здійснюватимуться автоматично. Також вона додала, що цю послугу планують запустити для критично важливих підприємств.

Для тих підприємств, які надають послуги, або виробляють товари для ЗСУ. Керівник підприємства, або уповноважена ним особа має зайти на портал "Дія", ознайомитися із кількістю працівників, яка доступна до бронювання, завантажити перелік працівників, засвідчити це своїм електронним підписом і надалі заява піде в обробку на перевірки. Далі працівник отримує результат на порталі "Дія", або на електронній пошті, чи заброньовано його працівника, чи ні з вказанням причини

-  додає Ткач.

Окрім того, вона наголосила, що повісток в "Дії" не планується. Нагадаємо Уряд ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання. Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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