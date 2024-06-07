Бронювання від мобілізації переходить в Дію: коли запустять та як працюватиме
Київ • УНН
Уряд ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання. Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.
Бронювання від мобілізації буде в Дії, уряд підтримав постанову. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі
"Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору, а результат — за годину", - повдіомив Федоров.
За його словами, на першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.
"Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал Дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву. Далі Дія автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу. Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину. Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі Дія, а в людини оновиться про це інформація в Резерв+. Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні", - пояснив урядовець.
Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі Дія, додав Федоров.
Послугу, орієнтовно, планують запустити на початку липня.
"Цифровізуємо один із найскладніших процесів, бета-тест скоро", - резюмував урядовець.
Уряд дозволив дистанційну постановку на військовий облік: кому та за яких умов07.06.24, 17:32 • 18297 переглядiв