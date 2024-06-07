Бронирование от мобилизации переходит в Дію: когда запустят и как будет работать

Бронирование от мобилизации будет в Дії, правительство поддержало постановление. Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале

"Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. Дія это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат — через час", - сообщил Федоров.

По его словам, на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды Сил обороны.

"Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал Дия подаст списки работников и засвидетельствует электронной подписью заявление. Далее Дія автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в Обереге. Если все ок, работник забронирован. Весь процесс займет час. Руководитель получает ответ о бронировании работника в кабинете на портале Дія, а у человека обновится об этом информация в Резерв+. Если она хочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность также будет. И оба формата одинаково действуют", - пояснил чиновник.

Если в бронировании отказали, руководитель также получит ответ в кабинете на портале Дія, добавил Федоров.

Услугу, ориентировочно, планируют запустить в начале июля.

"Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", - резюмировал чиновник.

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