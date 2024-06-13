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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бронирование от мобилизации в "Дії" планируют запустить в течение месяца - Минцифры

Бронирование от мобилизации в "Дії" планируют запустить в течение месяца - Минцифры

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 13:56  •  18451 просмотра

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Министерство цифровой трансформации планирует в течение месяца запустить сервис мобилизационного бронирования в приложении "Дія", что позволит работодателям бронировать критически важных работников для прохождения военной службы с помощью автоматизированного процесса.

Вскоре в "Дії" планируют запустить бета-тестирование услуги бронирования от мобилизации, а саму услугу планируют запустить в течение месяца. Об этом в эфире телемарафона рассказала директор Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач, передает УНН.

Детали

Мы сейчас реализуем один из самых сложных процессов, поскольку процедура бронирования сейчас происходит в бумажном формате. Это занимает иногда и большое количество времени. Вскоре мы будем запускать бета-тестирование, саму услугу планируем запустить в течение месяца

- сказал Ткач.

Она добавила, что система будет автоматически проверять работников, которых хотят забронировать работодатели.

То есть, две проверки: на трудоустройство - действительно ли человек находится в трудовых отношениях с руководителем предприятия, а также, есть ли данные лица в реестре военнообязанных

- добавила Ткач. 

По ее словам, сама процедура бронирования, после ее введения, будет длиться до часа, поскольку все проверки будут осуществляться автоматически. Также она добавила, что эту услугу планируют запустить для критически важных предприятий.

Для тех предприятий, которые предоставляют услуги или производят товары для ВСУ. Руководитель предприятия, или уполномоченное им лицо должен зайти на портал "Дія", ознакомиться с количеством работников, которая доступна к бронированию, загрузить перечень работников, засвидетельствовать это своей электронной подписью и в дальнейшем заявление пойдет в обработку на проверки. Далее работник получает результат на портале "Дія", или на электронной почте, забронирован его работник или нет с указанием причины

-  добавляет Ткач.

Кроме того, она отметила, что повесток в "Дії" не планируется. Напомним Правительство приняло Постановление о цифровизации бронирования. Это значительно уменьшит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных для экономики Украины предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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