Теперь в приложении "Резерв+" отображается статус бронирования у военнообязанных. Как сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, актуальный статус отображается у 340 тыс. граждан, передает УНН.

"Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании у Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберіг. Чтобы актуальная информация о бронях отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", - сообщила Черногоренко.

Кроме того в Минобороны рассказали, как обновить документ:

- нажмите три точки справа от документа

- выберите "обновить документ"

- после этого вы увидите свой актуальный статус.

"Если ваше бронирование было только на бумаге, статус "забронировано" появится в приложении. Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было - новый термин должен отобразиться в Резерв+", - добавила она.

В ведомстве также разъяснили, что делать, если бронь не появилась в Резерв+.

"Часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+", - резюмировала Черногоренко.

Напомним

Как сообщила заместитель директора директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач, процесс бронирования работников на предприятиях, которые признаны критически важными для экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны, будет происходить в течение часа.