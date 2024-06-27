Понад мільйон українців згенерували військово-облікові документи у "Резерв+" - Міноборони
Київ • УНН
За останній тиждень понад мільйон українців оновили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+", який тепер дозволяє генерувати QR-код, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ, заощаджуючи час та ресурси.
За тиждень понад мільйон українців скористались можливістю оновити військово-облікові дані у застосунку "Резерв+". Про це заявили у Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
У Міноборони нагадують, що минулого тижня, 18 червня, у додатку з'явилась функція генерації QR-коду, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків
Також вона зазначила, що таким чином військово-обліковий документ буде завжди під рукою. Наприклад, він знадобиться для перевірки працівниками ТЦК або на блокпостах, або якщо необхідно змінити місце проживання у ЦНАПі.
За її словами, щоб зчитати QR-код не потрібне додаткове обладнання, тільки застосунок. Тож це означає додаткове заощадження коштів у бюджеті.
Нагадаємо
Міністерство оборони не бачить причин продовжувати термін поновлення даних для військовозобов'язаних, оскільки це можна легко зробити через додаток Резерв+.