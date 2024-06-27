За неделю более миллиона украинцев воспользовались возможностью сгенерировать военно-учетные документы в приложении "Резерв+". Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В Минобороны напоминают, что на прошлой неделе, 18 июня, в приложении появилась функция генерации QR-кода, благодаря которому больше не нужно носить военный билет или временное удостоверение.

Цифровая версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Раньше на оформление таких документов требовалось много времени и бумаги, а теперь это занимает всего несколько минут и несколько кликов - отмечает заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Также она отметила, что таким образом военно-учетный документ будет всегда под рукой. Например, он понадобится для проверки работниками ТЦК или на блокпостах, или если необходимо изменить место жительства в ЦНАПе.

По ее словам, чтобы считать QR-код не требуется дополнительное оборудование, только приложение. Поэтому это означает дополнительную экономию средств в бюджете.

Напомним

Министерство обороны не видит причин продлевать срок обновления данных для военнообязанных, поскольку это можно легко сделать через приложение Резерв+.