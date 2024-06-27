Киев • УНН
За последнюю неделю более миллиона украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", которое теперь позволяет генерировать QR-код, имеющий такую же юридическую силу, как и бумажный документ, экономя время и ресурсы.
За неделю более миллиона украинцев воспользовались возможностью сгенерировать военно-учетные документы в приложении "Резерв+". Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
В Минобороны напоминают, что на прошлой неделе, 18 июня, в приложении появилась функция генерации QR-кода, благодаря которому больше не нужно носить военный билет или временное удостоверение.
Цифровая версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Раньше на оформление таких документов требовалось много времени и бумаги, а теперь это занимает всего несколько минут и несколько кликов
Также она отметила, что таким образом военно-учетный документ будет всегда под рукой. Например, он понадобится для проверки работниками ТЦК или на блокпостах, или если необходимо изменить место жительства в ЦНАПе.
По ее словам, чтобы считать QR-код не требуется дополнительное оборудование, только приложение. Поэтому это означает дополнительную экономию средств в бюджете.
Напомним
Министерство обороны не видит причин продлевать срок обновления данных для военнообязанных, поскольку это можно легко сделать через приложение Резерв+.