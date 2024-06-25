Міноборони не бачить підстав продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних
Київ • УНН
Міністерство оборони не бачить причин продовжувати термін поновлення даних для військовозобов'язаних, оскільки це можна легко зробити через додаток Резерв+.
Попри триваючі консультації та дискусії, Міноборони не вважає за необхідне продовжувати цей термін до 150 днів, оскільки оновлення можна легко здійснити через застосунок Резерв+. Про це сказав речник МОУ Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Кінцевим терміном оновлення своїх даних є 16 липня згідно чинного законодавства, хоча консультації та дискусії з цього питання тривають. Втім, ми не бачимо підстав для того, щоб продовжувати цей термін до 150 днів, адже застосунок Резерв+ в якому можна оновити свої дані,
За його словами, потрібно відштовхуватись від реальності та встигнути оновити дані до 16 липня.
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