Несмотря на продолжающиеся консультации и дискуссии, Минобороны не считает необходимым продлевать этот срок до 150 дней, поскольку обновление можно легко осуществить через приложение Резерв+. Об этом сказал спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Крайний срок обновления ваших данных-16 июля в соответствии с действующим законодательством, хотя консультации и обсуждения по этому вопросу продолжаются. Всем, мы не видим оснований для того, чтобы продлевать этот срок до 150 дней, ведь приложение Резерв+ в котором можно обновить свои данные, - говорит Лазуткин.

По его словам, нужно отталкиваться от реальности и успеть обновить данные до 16 июля.

Напомним

С сегодняшнего дня Украине стало возможным оформить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦПАУ всего за 15 минут.